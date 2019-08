Todo el país cumpliendo la indicación del Presidente y el reclamo del pueblo (+Audio)

Percibo una satisfacción general con el tope de precios y tarifas por el Consejo de la Administración Provincial. Esta vez no habrá marcha atrás, no se trata de medidas aisladas, es todo el país cumpliendo la indicación del Presidente y el reclamo del pueblo.



Siempre hay personas negativas que lo critican todo y a toda solución le encuentran un problema. Para esos, la oferta y demanda era un abuso, y ahora dicen que para qué los toparon si de todas formas los van a violar.

Solo digo una cosa, con esta decisión el pueblo comenzó a tener de su parte la razón legal, porque hasta ahora el vendedor te decía: “no lo compres, esto es a oferta y demanda”.



Ahora le podemos y debemos decir: “no lo puedes vender a ese precio y estafar al pueblo porque te denuncio”. Me pasaron al móvil el siguiente mensaje: "Jesús, para mi los precios aprobados no resuelven nada".

Bueno, no se quién será, pero a la mayoría si nos resuelve muchísimo saber que nadie pueda vendernos un aguacate en 10 ó 15 pesos, solo para poner un ejemplo.



Claro, no podemos callar ante las violaciones. Preguntémonos todos ¿Qué hago yo por mejorar mi país? Y actuemos coherentemente.



Si el pueblo no enfrenta las ilegalidades no es posible triunfar, o sea, necesitamos que tanto los inspectores como el pueblo sean combativos e incorruptibles, que los inspectores hagan su trabajo y además que los consumidores no nos hagamos cómplices de las violaciones.



Es responsabilidad de todos los ciudadanos, en esa unión está la fuerza. Más exigencia, más control. Entre todos podemos.



Y yo creo que los trabajadores no estatales y hasta los “nuevos ricos” forman parte del pueblo y hay que respetarles sus derechos.

Pero ellos también tienen que respetar el derecho de las mayorías más desfavorecidas materialmente y por tanto que obtengan ganancias, pero que no quieran volverse ricos en unas pocas semanas.



La oferta y demanda es el sálvese quien pueda. En un país bloqueado, con serias limitaciones económicas los especuladores se aprovechan y el Gobierno no puede permitirlo.

El propio Consejo de la Administración indicó la máxima divulgación posible del listado de precios y tarifas.



Que nadie pueda decir que se dejó estafar porque no lo conocía. Y que la gente conozca de memoria los números telefónicos que tiene el municipio para denunciar a los que violen.

Lo hecho no es perfecto ni mucho menos, de hecho un problema de muchos años fue resuelto con extrema rapidez en pocos días para evitar que siguieran encareciendo los productos y el transporte.



Faltan productos por topar como el jamón, jamonada, carne de carnero, chivo, conejo, huevo, tomate, col, lechuga, zanahoria y otras hortalizas muy populares y necesarias.

Por supuesto que nadie está pensando en topar el marañón ni la ciruela. Y existe claridad en que no se admitirá el chantaje de nadie, esta vez no habrá marcha atrás, no se trata de medidas aisladas, es todo el país cumpliendo la indicación del Presidente y el reclamo del pueblo.