Convoca Universidad Central a matrícula para próximo curso (+Infografía, Fotos y Video)

Durante las cinco jornadas las secretarías docentes de las facultades donde se estudia cada carrera, estarán abiertas desde las 8:30 am hasta las 4:00 pm para recibir a los estudiantes de las provincias centrales del país que inician su vida universitaria en UCLV.



En el caso de la matrícula para los programas de Educación Superior de Ciclo Corto se efectuará el 12 y 13 de septiembre del 2019, para comenzar el curso escolar el 16 de septiembre. Por su parte, los estudiantes que cursarán el grado 12 en el Colegio Preparatorio de la Universidad deberán presentarse el lunes 2 de septiembre en la Sede Félix Varela y los becados se presentarán el domingo 1ro de septiembre.



¿Qué documentos deben presentarse para la matrícula?

Otras especificidades importantes



Los documentos que se aceptan para acreditar el nivel medio superior vencido son: Título de Bachiller o la Certificación de Estudios Terminados. En los dos casos se debe presentar original y fotocopia, la fotocopia queda en la Universidad y el original se devuelve al estudiante. Es necesario presentar los dos documentos para poder cotejar la fotocopia.

Para la identificación de la situación ante la defensa de los varones es necesario que usted conozca los siguientes elementos:



Para el Curso Diurno, en el caso de los varones deben acreditar su situación respecto al cumplimiento del Servicio Militar Activo (SMA).

Los estudiantes varones diferidos APTOS FAR entregarán el original de la “Boleta para los licenciados del SMA que se incorporan a los CES”, expedida por la Unidad Militar donde cumplió el SMA.

Los estudiantes varones diferidos NO APTOS FAR deben entregar la evaluación del cumplimiento de la tarea socialmente útil realizada, firmada y acuñada por la Comisión de Ingreso Provincial.

Los estudiantes varones NO APTOS FAR que ingresan SIN SER DIFERIDOS deben presentar el Anexo 1 (lo otorga el Comité Militar) y la Resolución de la Comisión de Reclutamiento que declara al estudiante no apto FAR. Para su matrícula deberán aparecer en los listados emitidos por las FAR y que estarán en las Facultades.



El curso escolar 2019 – 2020 comenzará el próximo lunes 2 de septiembre en toda Cuba y la UCLV ya se prepara para este momento donde se espera una matrícula en el primer año de cerca de 1200 estudiantes aproximadamente. La Universidad Central recibe el nuevo período lectivo con resultados que la avalan como Institución de Excelencia en la Educación Superior Cubana y la casa de altos estudios más multidisciplinaria del país.

Nuestros campus universitario:

Sede Central

Sede Félix Varela

Sede Manuel Fajardo

Video institucional de UCLV