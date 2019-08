A debate el programa de la vivienda y otros asuntos de interés social en Villa Clara

Con la presencia de las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en esta provincia Yudí Rodríguez Hernández, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en esta provincia y Alberto López Díaz, presidente del Gobierno Provincial, se analiza en Villa Clara la marcha del programa de la vivienda, donde todavía hay incumplimientos y muchos focos rojos donde hay que seguir trabajando.

Asisten dirigentes de Partido en los municipios; dirigentes gubernamentales y administrativos.

Foto: Dalia Reyes / CMHW.

Alberto López Díaz, presidente del Gobierno en Villa Clara, dijo que los resultados de la política de la vivienda en el territorio no son favorables. Llama a buscar resortes que estimulen el impulso a esta política porque no estamos cumpliendo con tantas necesidades que existen, afirma. Hay que sumar a las comunidades, a los damnificados, al pueblo. El problema es de Todos reiteró Yudí Rodríguez Hernández miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en esta provincia.Yudí Rodríguez se refirió a las grandes brechas que existen en el programa de la vivienda en el territorio. Hay reservas sin explotar, recursos que no se han utilizado, lentitud en la respuesta a este llamado de la alta dirección del país, incluso falta de sensibilidad que ubica a Villa Clara en las provincias con más atrasos. Durante el primer semestre hay incumplimientos en casi todos los indicadores, se reitera en este análisis.A partir de ahora el "Villa Clara con todos" es con todos los más lacerados; con los más necesitados; con los que tienen problemas con las viviendas; con los damnificados por afectaciones meteorológicas. Esta es nuestra tarea de choque a partir de ahora, dice Yudí Rodríguez Hernández miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en esta provincia.Este es un problema de sensibilidad, hay recursos, tenemos que demostrar que somos solidarios. Hay que eliminar burocracias, hacer microbrigadas sociales; ver posibilidades de hacer materiales locales de producción, reordenar locales subutilizados. Villa Clara con todos a hacer viviendas; dice la primera secretaria del Partido en esta provincia. Cuanto más podemos hacer.Hay que pensar en realizaciones concretas; y hacer viviendas por el pueblo es algo concreto y revolucionario, dijo Yudí Rodríguez Hernández miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en esta provincia." Tenemos que lograrlo, esto lleva alegría y una cuota de amor con los necesitados". Sin dudas una reunión necesaria y crítica que debe marcar un viraje en los incumplimientos y deficiencias que tiene Villa Clara en el programa de la vivienda en el territorio.





A DEBATE OTROS ASUNTOS DE INTERES POPULAR



Sin cortapisas se analiza ahora mismo la aplicación de la política salarial en la provincia.



El próximo lunes el Consejo de la administración de Villa Clara informará topes precios para cada producto y servicio.



Hay que actuar unidos para evitar subida de precios. Los inspectores tienen que seguir perfeccionando su labor.



Los Consejos Populares y el pueblo deben estar más activos en este combate que es de todos, comentaron Yudí Rodríguez Hernández miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en esta provincia y Alberto López Díaz presidente del Gobierno Provincial.



Hay que ir a un estadio superior en el enfrentamiento a los que violan la ley; hay que garantizar con exigencia, orden y disciplina, afirman ambos dirigentes.