La fórmula para construir la Cuba que queremos

Siento un cosquilleo preocupante en mi cerebro cuando comparo la actual indisciplina laboral con aquella etapa precedente en que los cubanos nos trazamos la meta con Fidel al frente de lograr que nuestra jornada laboral fuera sagrada.

Y la inquietud la motiva la certeza de que solo trabajando podremos llegar a construir un día el país que realmente queremos, o sea, que junto a los valores invaluables que ha creado, prospere en la economía como lo ha conceptualizado nuestro presidente con maestría.

Entonces no puede admitirse tanta indisciplina. Y no nos engañemos. Si el país no logra dar un vuelco a la falta de exigencia tendremos que lamentar a corto plazo que el incremento notable de salarios no venga acompañado del máximo de entrega de nuestras reservas productivas y sigamos haciendo lo mismo.

Cuando existe indisciplina laboral es porque falta exigencia y control administrativo, o lo que es peor, connivencia con lo mal hecho, porque no repercute directamente en el bolsillo de nadie.

Pongo ejemplos sin adornos. Cuando un entusiasmo coyuntural provocado desde arriba levantó las manos obreras en apoyo al cierre de comedores a cambio de quince pesos, me lleva a pensar que pocos pensaron en la repercusión de la medida.

Conozco directivos que han usado el pretexto ahora, de no tener almuerzo, para autorizar que se trabaje una sola sesión, como si la economía del país permitiera trabajar cuatro horas y pagar ocho. Eso no lo autoriza el código laboral cubano ni puede estar en ningún convenio colectivo de trabajo, como no existen jefes dotados de autoridad para violar lo legislado.

Pero sí abundan los “bondadosos” a costa del dinero del Estado, que en realidad es del pueblo.

Bien sabemos que resulta más fácil destruir que construir y cuesta mucho recuperar lo que se ha perdido. Por eso hay que meditar con profundidad cada medida que se adopte, porque ahora el país no está en condiciones de construir nuevos comedores y conozco áreas agrícolas que hoy están ocupadas por el marabú donde pocos años atrás se producían miles de quintales de alimentos.

Creo que hay que corregir cada error en lo posible y rescatar todo lo bueno del pasado que sea rescatable. Pero por encima de todo, tiene que prevalecer la claridad en directivos y obreros, que lo primero que debemos rescatar es la disciplina laboral y administrativa, para producir más bienes y prestar mejores servicios. No hay secretos, esa es la fórmula para construir la Cuba que queremos.