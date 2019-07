Nuevos maestros primarios en Villa Clara (+Fotos)

Egresan en las especialidades de inglés, enseñanza especial, educadoras de la primera infancia y maestros primarios.

Durante la ceremonia fueron reconocidos los cinco mejores graduados. En representación de todos los egresados Leidi Laura González González, la graduada más integral, agradeció al claustro de profesores por permitir hacer realidad los sueños de ser maestros.



«Ese fue el gran anhelo de mi vida, desde niña me veía como maestra. No concibo otra profesión que no sea esta, pues educar a los niños y niñas es para mi un reto», expresó Leidi Laura quien presenta una limitación física al ser hipoacusica. Ella se gradúa como maestra de la enseñanza especial y continuará estudios superiores en la Universidad.



Por su parte la máster Ada Andrade Rodríguez, directora general de la escuela, apuntó que esta es la sexta graduación y supera los resultados y calidad del egresado, la anterior ya que se graduaron todos los alumnos y el 92,3 % lo hizo con calificaciones de excelentes.



Ahora suman un total 1614 maestros graduados de la «Manuel Ascunce Domenech». Con ellos crece el ejército de educadores de la enseñanza primaria que el próximo 1 de septiembre se incorporarán a las aulas villaclareñas.