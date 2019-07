Siempre, Albertico

Por mucho que traté de evadir la noticia y de hacerla increíble esta llegó. El Dr. Alberto Morales Salinas emprendió su viaje hacia la eternidad luego de enfrentar una lucha titánica por la existencia.

Lamentablemente el cáncer pudo más, y aunque guarde un minuto de silencio por su memoria, prefiero verlo como aquel profesional que subía, una y otra vez, las escaleras del Cardiocentro para tratar de descubrirle secretos al corazón e investigar sobre múltiples afecciones causantes de males irremediables.



Prefiero recordarlo como el ponente laureado en diferentes eventos nacionales o del mundo, defendiendo sus trabajos científicos aun cuando la enfermedad desgastaba su organismo, pero la fuerza del alma lo hacía imponerse porque tenía el compromiso con el prójimo, ese que juró el día en que se hizo médico, y sabía que no había un segundo que perder si se trataba de la salud de sus semejantes.



Quisiera recordarlo siempre por su ética, por el afán de plasmar los conocimientos en importantes publicaciones universales, aunque en ocasiones resultara controvertido, pero de las divergencias también se aprende.

Dr. Alberto Morales Salinas.

Lo seguiré viendo con su impecable bata blanca, y una vez en el hogar dedicarse a la pasión por el pequeño Kevin a quien nunca le faltó la orientación precisa, la palabra oportuna, las preocupaciones de padre, y el amor filial que supo entregarle.



Junto a él recordó las insuperables lecciones que deja la lectura de El Principito, le enseñó los colores y tropiezos de la vida, y jugó a la par del infante procurando siempre que en cada jornada primara ese matiz humano que arropa a los futuros hombres de bien.



Me pregunto, una y otra vez, el por qué de estos desenlaces. Alguien pudiera decirme… «es la ley de la vida» y no deja de tener sentido. Aún así, no encuentro respuesta convincente. Quizás algún día la tenga.



Y si algo merece la mayor presea de oro es el cuidado que le brindó su familia con la esperanza de resistir los embates. Ahí está Elisa, quien venció esos instantes en que las fuerzas fallaban para superarlos con el instinto maternal, a pesar de encontrarse herida por dentro.



No hablo de despedidas Albertico. Simplemente es un alto en el camino porque hay luces que iluminan para siempre, y por tu entrega a la vida, en el relativo corto tiempo vivido, tienes tu olimpo reservado en lo alto del universo.