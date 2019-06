Con una mujer así al frente hay que echar pa'lante (+Fotos)

Que nadie venga a ponerle ribetes de otra dama de diferente origen, latitud e ideología, que a Yudí Rodríguez Hernández la conozco desde que era una adolescente y jamás ha perdido su agradable sonrisa, pero ella sabe que en los tiempos actuales, con más ternura que nunca, hay que ser, no de hierro, sino de acero, para enfrentar los problemas que afectan al pueblo, con un cerco económico cada vez más cruel. Pero sobre todo, cortar de raíz, con un cincel moral, todo lo que no es culpa de la brutal política del imperio.

Absolutamente nadie sabía por dónde era el recorrido en la tarde de este miércoles. Ni a cuadros ni periodistas acompañantes se filtró el itinerario y claro que hubo sorpresas por todas partes. “La gente tiene razones para estar molesta”, le salió del alma al final del recorrido.



Lean y comprenderán su razón: Tras bordear media circunvalación de Santa Clara indicó al chofer de la calurosa guagua Girón detenerse a la entrada del Nuevo Condado y comenzamos a caminar a pie con el sol asfixiante de la tarde.

El primer choque fue un registro de aguas albañales sin tapa durante más de un año con un hedor acompañado de basura por todas partes y sucios hierbazales alrededor de los diferentes centros estatales aunque la ley dice que son responsables de 150 metros alrededor.

De este problema no escapan farmacias, clínicas estomatológicas, escuelas, etc. En la farmacia dijo: “Lo más difícil son los medicamentos y el país los está buscando. ¿Por qué no buscamos fórmulas para aliviar esas colas?”

Abundan en la zona los vendedores ilegales de todo tipo de productos agrícolas incluyendo carne de cerdo y el combinado El Buje estaba cerrado a las 2 de la tarde. La escuela “20 aniversario” tiene un estado deprimente, ni los maestros estaban a pesar de que, contrario a lo explicado, se comprobó que sí había almuerzo. “Estoy insistiendo en que Educación prepare las condiciones para abrir el curso escolar antes de agosto porque ahora yo sé que sobra tiempo para hacer cosas en las escuelas”. En el mercado Agropecuario La Almendra hay que mejorar la limpieza y la estética, y la casilla La Merluza presentaba una deplorable situación higiénica, a tal punto que Digna Morales, al frente del comercio en Villa Clara indicó cerrarla de inmediato.



La Primera Secretaria resumió el recorrido: “Hay que amanecer mañana recogiendo basura y solucionando el hueco de aguas albañales. Y la casilla hay que cerrarla pero para buscar pronto condiciones óptimas porque ahora la gente dice, vinieron a cerrar en vez de resolver el problema. Las TRD, las farmacias, todos los centros, hay que pintarlos, el entorno no puede seguir así. La gente no se merece esto. Hay que hacer un programa de reanimación con los delegados del Poder Popular, reunirse con los vecinos, pero los centros estatales tienen que convertirse en referencia para el resto de la comunidad y hay que hacer un “gardeo” diferente, reunirse con todos los administradores porque la ciudad no puede estar celebrando el 330 aniversario y esto así. ¿Qué va a decir la gente? Este es un primer momento, pero vamos a seguir y hay que reaccionar ante las dificultades detectadas, estamos caminando desde la 1 de la tarde y no estamos satisfechos del servicio de ninguno de los centros estatales visitados. No nos hemos encontrado con nadie de comunales recogiendo basura, ni barriendo, ni guataqueando el contén de una acera. Y si vamos a las tarjetas a todos le pagaron 8 horas de salario. Hay que adoptar medidas disciplinarias con todos los administrativos que están permitiendo todo esto. Porque está bueno ya de venir a diagnosticar cosas y después todo se queda igual o no se resuelven los problemas, o se resuelven porque vinimos nosotros”.

Al final del recorrido Yudí Rodríguez exteriorizó su instinto de madre y fue a conversar con dos mujeres en el parquecito con el recién nacido en brazos de la abuela. Entonces volvió a aparecer la sonrisa en su rostro tras conocer de sus labios que era el primer nieto: “Ten cuidado, yo sé que le están dando sol para que no se les ponga amarillito pero este sol está demasiado fuerte”. Y yo regresé a mi emisora pensando que con una mujer así al frente, hay que echar pa'lante y darlo todo.