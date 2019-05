Visita Integral del Partido y el Gobierno a Placetas

Los principales problemas detectados por la visita integral del Partido y el gobierno en Villa Clara a Placetas se concentran en la actividad relacionada con la vivienda. De 42 subsidios otorgados solo dos han sido ejecutados y del plan de 19 viviendas a construir ninguna está terminada para situar dos ejemplos.



Julio Ramiro Lima Corzo, miembro del Comité Central y primer secretario del Partido en Villa Clara lo dejó claro en breves palabras tras recordar lo dicho por el presidente Miguel Díaz Canel en la reciente visita gubernamental a Villa Clara “lo que no nos puede faltar es la sensibilidad”. “Bueno en este tema el municipio retrocede, no avanza lo suficiente como lo necesitan los afectados y es necesario en un tiempo breve depurar todos los casos y montar un sistema que permita agilizar los trámites y avanzar mas. Y aquí tiene que participar todo el mundo”, enfatizó Lima Corzo.



En la agricultura hay dificultades, pero los campos sembrados muestran una perspectiva favorable. Rosendo Pérez González, funcionario del Partido en la provincia, sintetizó los problemas: atrasos en la siembra, la contratación de productos agropecuarios, la ejecución de módulos pecuarios y de los viveros, al tiempo que no existe claridad suficiente sobre los planes de siembra de yuca, plátano y hortalizas para el programa de autoabastecimiento municipal, ni de maíz para alimento animal. También hay que dar seguimiento a las ilegalidades de la tierra que tienen incidencia en los productores que aún no han contratado.



El primer secretario del Partido en Villa Clara visitó fincas de campesinos donde comprobó las potencialidades productivas del sector para asegurar el autoabastecimiento municipal. El campesino Jeordanys Díaz, con cuatro caballerías entregadas en usufructo debe convertirse a corto plazo en uno de los mayores productores de viandas en Villa Clara. En su conversación con Lima Corzo se comprometió a sembrar una caballería de malanga.

Yudier Rojas Cruz fomenta un vigoroso rebaño de chivos, Fotos: JALópez / CMHW





Por su parte Yudier Rojas Cruz, de la Cooperativa de Créditos y Servicios Damián Cabrera, tras recibir dos caballerías seguirá desarrollando su hermoso rebaño caprino que produce leche y carne.



El primer secretario estuvo también en la CCS Jesús Menéndez del Consejo Popular Nazareno- Sabanilla que dirigido por una mujer, Galia Esther Rivero Caso, avanza en la producción de leche y cultivos varios y ejecuta una minindustria para que no se pierda ni un quintal después de cosechado.



“Este municipio tiene enormes potencialidades para dar un salto productivo en la agricultura, y tiene posibilidades y potencialidades para seguir consolidando el Programa de Autoabastecimiento Municipal, incluyendo las proteínas, y Placetas es y seguirá siendo el mayor productor de cerdo del país, ahora sin mirar para los barcos”, concluyó Julio Ramiro Lima Corzo.



Durante el recorrido Lima Corzo estuvo acompañado por Serguey Martín Guerra, primer secretario del Partido y Alfredo Pérez Rojas, presidente del gobierno, en el municipio, entre otros dirigentes.