El Mejunje en la Jornada cubana contra la homofobia

De tal manera, se han planificado obras teatrales, musicales y peñas. Cada día existe una actividad central, entre las que se destaca un concierto del trovador Ireno García con la actriz Roxana Pineda y otros artistas invitados en la Sala Margarita Casallas, así como el espacio Viernes de la Buena Suerte con Los Fakires y la peña Los Filibusteros.



También se presentará la Compañía Teatral Mejunje con el tema La Diversidad y El Decamerón Cubano, bajo la dirección artística de Ramón Silverio; y el espacio Que me quiten lo baila´o, con Anet Carranza y su Sonora Ananqué; además la Rockoteca presenta Rockeros contra la homofobia, con el grupo Caos y otras bandas invitadas.



Entre las atracciones de la Jornada se encuentra la Fiesta de la Diversidad, el concierto La Trovuntivitis contra la homofobia y la peña del Bolero Arráncame la Vida, con José Vizcaíno y Lucía Labastida, que tiene como invitada a Doris del Mar, así como la proyección de la miniserie When we rise, crónica del movimiento por el derecho de los homosexuales en los Estados Unidos, comenzando en Stonewall en 1969.



Asimismo, se realizará la peña a Teresita Fernández en el Patio de Teresita del Mejunje; y en ese mismo espacio, se presenta el trío Convergencia y el Grupo Renacimiento de Matanzas.