Constatan situación actual en Villa Clara para cumplir el plan de azúcar

Acompañado por Sergio Rodríguez, funcionario del Comité Central de la organización política, inició sus intercambios con directivos del sector y sindicales, por el sistema de zafra "Ifraín Alfonso", en el municipio de Ranchuelo, donde luego de explicar la importancia para el país de cumplir con la producción de azúcar, se interesó por la eficiencia del proceso agrofabril, la atención a los trabajadores, el desarrollo de la emulación, la siembra de caña y de alimentos.



Siempre con el acompañamiento de las máximas autoridades políticas y de

gobierno de los respectivos municipios, sostuvo igual encuentro en el central "Héctor Rodríguez", en Sitiecito, de Sagua la Grande, donde reiteró los objetivos y los temas a evaluar.



Tras escuchar los actuales resultados de este sistema, lo reconoció como el más complicado desde el punto de vista de poder cosechar toda su área, cuya mayor parte se encuentra en la costa norte, actualmente con muchas dificultades para la extracción de la caña por la humedad de esos suelos.



Por similar causa también afectada la plantación de la semilla, que acumula un serio atraso en casi todas sus unidades productoras.



Ante tal panorama, Monteagudo Ruiz instó a los hombres y mujeres del sistema "Héctor Rodríguez" a «hacer cosas extraordinarias, diferentes para

producir caña», pues además del compromiso en azúcar tienen en un futuro

inmediato el reto de abastecer de biomasa a la bioeléctrica que allí se ejecuta.



La empresa de logística AZUMAT, en la ciudad capital de la provincia, sirvió de sede para el encuentro final donde el miembro del secretariado del Comité Central estuvo acompañado por Julio Lima Corzo, primer secretario del Partido en Villa Clara.



Andrés Duran Fundora, director de la empresa provincial, dio a conocer la

estrategia para alcanzar las cerca de 14 mil toneladas de azúcar que le faltan al sector para completar su compromiso de la actual zafra, resultado

que aspiran a lograr antes del 20 de mayo, si las lluvias no se interponen.



Amén de ello, ratificó el compromiso de alcanzar la meta productiva, lo que implicará a partir de ahora, en medio de las complejidades del clima, un esfuerzo intensivo.



José Ramón Monteagudo, frente a la complejidad por la que transita la contienda por estos tiempos, llamó a evitar problemas de organización y disciplina, buscando el compromiso con motivaciones y atención a los trabajadores y colectivos.



Reiteró una vez más la necesidad de potenciar la producción de alimento animal y para las personas, aprovechar la capacidad de los talleres en la producción de piezas de repuesto, en particular los más críticos, y no perder ni un momento en esta recta que decide para que Villa Clara cumpla su plan.