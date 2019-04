Celebrado Pleno del Partido en Villa Clara

Agregó que ante el bloqueo recrudecido con las recientes medidas contra Cuba adoptadas por el gobierno yanqui que provocan una compleja situación en los abastecimientos, es preciso priorizar la elaboración de alimentos, aumentar las exportaciones y sustitución de importaciones; así como avanzar en el programa de autoabastecimiento municipal.



En tal sentido el Pleno dedicó la mayor parte de su tiempo a debatir como tema principal la producción y comercialización de productos agrícolas a partir del crítico informe presentado por el miembro de su buró provincial Carlos Amaury Figueredo Yumar. De 202 formas productivas solo 29 cumplieron el contrato con acopio, lo cual demanda seguimiento sistemático para no dejar acumular el problema, así como acabar de resolver definitivamente la atención del sistema empresarial a la base productiva, presente desde la primera intervención de Carlos Ruiz Cepero, primer secretario del Partido en Santo Domingo, quien reconoció como muchas veces no se llega a las estructuras de dirección, las asambleas de cooperativas ni a la propia finca del campesino.



Se recalcó la importancia de explotar con eficiencia las 58 maquinas modernas de riego sin olvidar que en el sector cooperativo y campesino está la mayor potencialidad, así como en la agricultura urbana y familiar, primer eslabón para lograr el autoabastecimiento municipal, que más que números debe evaluar la satisfacción de la población.



En el profundo debate se evidenciaron cuantas potencialidades existen para avanzar, entre ellas rescatar experiencias valiosas como la expuesta por Neysi Santos Silva, presidenta de la ANAP en Villa Clara, quien recordó que esta provincia fue pionera de la agroecología; más de 18 mil campesinos realizaban prácticas con más de 2 mil facilitadores, pero como venían fertilizantes en su momento se dejó y hay que reactivarlo.



El Doctor Sergio Rodríguez Morales, director del Inivit de Santo Domingo, señaló que es necesario trabajar mejor el tema de la semilla para transformar la actual situación porque se ha demostrado que el 50 por ciento de los rendimientos dependen de la calidad de la simiente utilizada y de la variedad. “Cuba tenía capacidad para producir 40 millones de vitroplantas y estamos produciendo 6 ó 7 millones”, ejemplificó.



Por su parte el compañero Yoel Pérez García, primer secretario del Partido en Sagua la Grande, manifestó que hay que acompañar, apoyar y defender más al productor agrícola, que no se sienta desprotegido y la contratación tiene que convertirse en un proceso político para que el hombre actúe conscientemente y no que la empresa llegue y le pregunte qué volumen puede aportar.



Julio Lima Corzo, primer secretario del Partido en Villa Clara, al resumir el tema tras el profundo debate dijo que es posible lograr mejores resultados en un tiempo más breve si se trabaja mejor en la capacitación, la aplicación de ciencia y técnica, en la producción de medios biológicos, de alimento animal, en el desarrollo de los módulos pecuarios y mejorar el suministro de proteínas al pueblo, entre otros aspectos importantes.



“Cuando uno ve toda la infraestructura que tiene nuestra provincia puede asegurarse que estamos en mejores condiciones para enfrentar cualquier escenario”, enfatizó.



El pleno del Comité Provincial del Partido escuchó también la información del presidente del gobierno Alberto López Díaz sobre la marcha de la recuperación de viviendas afectadas por el huracán "Irma" y las lluvias de la tormenta subtropical "Alberto", y se actualizó sobre la situación económica de Villa Clara.