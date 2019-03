Producir para poder consumir: segundo encuentro provincial de Agricultura Familiar

El primer secretario del Partido en Villa Clara, Julio Lima Corzo, dijo que lo más importante de la agricultura familiar no es ponerse a contabilizar quintales porque las personas lo que entienden es la comida en el mercado y sobre todo en el caldero.





“No podemos hablar del programa de autoabastecimiento municipal si no hablamos de agricultura familiar y hemos dado pasos de avance porque se ha entendido mejor la tarea y porque la familia participa”. Esta fue una idea principal expresada por Julio Ramiro Lima Corzo, miembro del Comité Central y Primer Secretario del Partido en Villa Clara durante el segundo encuentro provincial de agricultura familiar efectuado en el Consejo Popular "Sabino Hernández" de Santo Domingo, donde comenzó a desarrollarse en 1982 esta modalidad productiva.



Lima Corzo visitó diversos patios de la comunidad donde se logran producciones significativas de viandas, hortalizas, frutas y encurtidos, entre otros el de Oristela Chávez, iniciadora del movimiento allí y el de María Cristina Díaz Montalbán, locomotora y alma del movimiento actualmente, tarea que protagoniza al frente de la

FMC en el Consejo Popular.



El primer secretario del Partido dijo que lo más importante de la agricultura familiar no es ponerse a contabilizar quintales que son una muestra engañosa de la realidad porque las personas lo que entienden es la comida en el mercado y sobre todo en el caldero como se consume fresca y directa de los patios de familia. “Nosotros necesitamos que los CDR, la FMC, la agricultura, nos ayuden a impulsar y estimular esta modalidad productiva no solo por la situación que tenemos sino incluso el día en que la situación económica del país mejore, movimiento generador de la solidaridad inherente a la revolución cubana, cuya esencia nació entre los vecinos allí en el barrio”, acotó.

Julio Lima escoltado por el Dr. Sergio Rodríguez y Oristela Chávez, iniciadora del movimiento de la agricultura familiar. Fotos: JAL



Oristela Chávez, promotora pionera de la agricultura familiar en "Sabino Hernández" manifestó su alegría por ver revitalizarse el movimiento al que están incorporados más de mil patios allí, prácticamente la totalidad, lo que prueba la primacía de la mentalidad de productores.



Los participantes en el segundo encuentro provincial de agricultura familiar visitaron previamente el INIVIT de Santo Domingo, donde su director el doctor Sergio Rodríguez Morales, les explicó el trabajo que realiza el centro en función de la obtención de nuevas variedades y de semillas de alto potencial productivo incluyendo vitroplantas a través de la biotecnología.



Se acordó efectuar en Santa Clara el tercer encuentro de agricultura familiar y el 13 de agosto, en homenaje a Fidel, será en la Comunidad "Sabino Hernández" su primer chequeo de emulación.