“Mi futuro está en Cuba, no busco nada en ningún otro lugar” (+Fotos)

También tiene un convenio con la empresa porcina y el pasado fin de año entregó 400 cerdos a 118 kilogramos. Claro que gana mucho dinero, pero nadie se lo cuestiona, porque ese dinero está empapado de sudor. Allí junto a su hermosa vega en la CCS "Valeriano López", de Camajuani, respondió mis preguntas.

Si ese marabuzal fuera mío, lo siembro de tabaco, asegura Felipito

Hace tiempo no veía una vega tan grande, ¿cuántas posturas sembraste?

R - Bueno, este año sembré 650 mil posturas que son 16 hectáreas. Y me atrevo a sembrar más, quiero llegar en el futuro a 20 hectáreas. Y quiero seguir siendo el que logra los más altos rendimientos, como hace dos años cuando me entrevistaste la primera vez. Fíjate que la provincia se propone una tonelada por hectárea y yo logro 2,5.

¿Y qué hay que hacerle al tabaco para lograrlo?

R - Mucha atención, desde la preparación de la tierra, darle el golpe cuando lo lleva, todo, regarle el agua, el desbotone, el líquido, no puede fallar nada.

Todo tiene que ser en el momento exacto. Yo empecé a sembrar el 10 de octubre y el 30 de diciembre tenía ya las 650 mil posturas sembradas. Este año pienso coger alrededor de los mil quintales netos de tabaco. Tengo los aposentos que necesito y además siembro el tabaco escalonadamente y eso permite aprovechar mejor la capacidad de curación.

O sea desde que comienza la vega no tiene un día de descanso.

R - No no, eso es el día entero, llego de noche a la finca y me voy de noche. Y además conmigo trabajan unos obreros que atienden el tabaco como si fuera de ellos. Yo era productor de sol en palo y me pasé este año para sol ensartado. Y ya estoy pensando en el tabaco tapado. Esto es como si fuera una escalera para uno ir aprendiendo a ensartar y pasar después al tapado.

Hay que aprender a aprovechar la capacidad de curación.

Y la escalera tuya llega al cielo, porque pudieras llegar al millón de posturas sembradas.

R - Sí, sí. Si la agricultura y tabaco me siguen apoyando yo pienso sembrar un millón de posturas de tabaco.

Veo mucho marabú aquí aledaño a tu finca.

R - Que más quisiera yo que ese marabuzal fuera mío para ponerlo a producir tabaco. Yo estoy solicitando tierras para sembrar más, además de que el tabaco es un cultivo que necesita rotación para seguir con altos rendimientos.

¿En la campaña pasada cuánto te reportó monetariamente la vega?

R - En la anterior las lluvias no me dejaron cortar la capadura y logré unos 800 mil pesos, así que este año que el clima se ha comportado mejor debo superar los dos millones.

¿Qué siente un joven cuando gana un capital honradamente produciendo para la economía de su país?

R - Siento gran satisfacción, nadie te mira mal, porque es algo legal, lo cobras por tu sudor, por tu sacrificio y además pago los impuestos establecidos.

Con Norberto Salgado, el director de la UEB de tabaco de Camajuaní.

¿Tú piensas entonces que tu futuro, tu proyecto de vida está aquí?

R - Sí claro, mi futuro está en Cuba. Yo no busco nada en ningún otro lugar. Yo trabajo mucho porque me gusta estar en mi país, que fue donde nací, y ayudar a su economía. Y veo en mi bolsillo el fruto del trabajo.