Recorre Machado Ventura centrales azucareros de Villa Clara (+Fotos)

El dirigente partidista se interesó por la situación que presenta el abasto de caña en varios ingenios, la eficiencia y el cumplimiento del plan diario, entre otros asuntos que definen la materialización del compromiso productivo.



Asimismo, reiteró la importancia que reviste en los actuales momentos que

cada central y la provincia aporten diariamente el mayor volumen de azúcar

posible, pues el país lo necesita.

Recorre Machado Ventura centrales azucareros de Villa Clara. Foto del autor.

Reconoció el esfuerzo que realizan en cada lugar teniendo en cuenta las

dificultades por las que transita el sector como consecuencia de insuficiencias asociadas a limitaciones económicas y de equipos que no satisfacen plenamente las necesidades, ante lo cual debe primar el compromiso de todos los que intervienen en la contienda.



Y aún cuando la situación es tensa, tras exaltar los resultados del central Panchito Gómez Toro, en Quemado de Güines, se refirió también a la necesidad de elaborar estrategias que permitan cambiar las cosas a partir de ahora.



«En sentido general hay dificultades, pero hay que aprovechar lo que queda

de marzo, mes que no fue bueno, y abril. Por lo que se deben hacer determinados movimientos, estrategias para no dejar caña y que la provincia pueda cumplir y aportar un extra con el fin de ayudar al país».

En el recorrido, Machado Ventura estuvo acompañado por el miembro del Comité Central y primer secretario del Partido en Villa Clara Julio Ramiro Lima Corzo, las máximas autoridades políticas y de Gobierno de los municipios, el consejo de dirección de la empresa provincial, el sindicato, y otros dirigentes.