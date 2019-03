Sin Revolución, no tendría sentido vivir (+Audio)

Aquí los mangos son los de Baraguá, no están bajitos. Hace mucho tiempo que estamos curados de espanto. No solo nos enseñó Perucho Figueredo que “morir por la Patria es vivir”, sino que sabemos bien lo que nos jugamos, y para los seguidores de Fidel, sin Revolución, no tendría sentido vivir.

En tiempos de graves amenazas, protejamos la poesía, pero pongámonos en ristre el fusil de la palabra. Por ahora, porque los cargadores están listos por si hay que cambiarlo por el que lanza fuego.

¿Que llevará a pensar a los truhanes que hoy gobiernan el imperio que podrían lograr ahora lo que no pudo ninguna administración yanqui en 60 años?

Si creen aprovechar la ausencia física de Fidel, les recordamos que su legado es sagrado para millones de cubanos.

¿Habrán olvidado a Bayamo, donde nació nuestro himno de combate, que prefirió quemarse antes que rendirse? ¿No conocen la advertencia de Maceo: “Quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre si no perece en la lucha?

¿Acaso no han leído que el carnicero Valeriano Weyler no pudo exterminar a todos los cubanos y al final fue derrotado? ¿Olvidan que el “Aquí no se rinde nadie” de Juan Almeida en Alegría de Pío está sembrado en el alma de la patria?

¿Ya no recuerdan que en la “Crisis de octubre” estuvimos a punto de desaparecer todos antes que renunciar a nuestra soberanía? ¿No les dice nada que Cuba Revolucionaria haya sobrevivido cuando se quedó sola tras el colapso de la URSS?

Podríamos sugerirles no olvidar que de las circunstancias emergen los héroes. No nos pongan a prueba, porque brotarán los patriotas por millones de nuestras calles, túneles, cuevas y montañas, pero jamás podrán tener de nuevo a Cuba, imperialistas altaneros y despreciables asesinos.

Pero no habrá retroceso ni moriremos. Juramos que no podrán poner jamás sus botas sucias en nuestra Patria. Una vez más enfrentaremos y venceremos ante las amenazas del imperio, gobernado hoy por malhechores como Trump, Pence, Bolton, Pompeo y Marco Rubio.

¡Viva Fidel!