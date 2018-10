Celebran el Día del Trabajador Agropecuario

Ese acto soberano y democrático fue el golpe definitivo a la burguesía terrateniente. Al promulgarse esta ley se logra abolir definitivamente la propiedad capitalista en el campo y favoreció el desarrollo de la economía socialista, se dispuso la nacionalización de las tierras para ponerlas a disposición de la producción de alimentos para el pueblo.

La actual coyuntura exige esfuerzos superiores en este campo pues la situación socioeconómica influye de manera particular en la alimentación de los hombres en el planeta, asunto del cual Cuba no está exenta. No obstante, hay que reconocer que se realizan gestiones y se proyectan estrategias para lograr la soberanía alimentaria del país así como para minimizar los efectos del cambio climático en la agricultura, en ambos asuntos el Instituto Nacional de Investigaciones en Viandas Tropicales es un ejemplo.

Relevante es el trabajo desarrollado por obreros agrícolas, técnicos, especialistas, e investigadores así como directivos de este sector para consolidar la fuerza laboral y la base tecnológica en pos de avanzar la agricultura en el territorio en cada una de sus ramas.

En el orden sindical, el documento “Bases para el perfeccionamiento de la labor del movimiento sindical cubano”, previo al XXI Congreso de la CTC en varias de sus partes apunta a apoyar y dar seguimiento, en particular, a las transformaciones que se vienen realizando en las unidades básicas de producción cooperativa (UBPC) para que funcionen con mayor autonomía en su gestión productiva en la medida de que están llamadas a contribuir significativamente a la soberanía alimentaria del país.

A propósito de la ocasión, han sido homenajeados colectivos y unidades con relevantes resultados, los trabajadores vanguardias en los colectivos laborales, centros Vanguardias Nacionales, jubilados e innovadores y racionalizadores sobresalientes y se entregan certificados a los obreros y dirigentes que llevan una larga y fructífera trayectoria laboral en el sector. La jornada incluye la entrega de las distinciones a trabajadores que cumplen 20 y 25 años de labor ininterrumpida en el ramo.