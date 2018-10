Estudiantes placeteños debaten Proyecto de Constitución

Con la frescura y la espontaneidad que caracteriza a los jóvenes, pero con intervenciones maduras y profundas, demostraron la preparación y los conocimientos que poseen sobre la nueva Carta Magna, a la que aportaron reflexiones, criterios y opiniones muy atinadas.

Unas 26 intervenciones se recepcionaron durante el debate, de ellas 15 propuestas de modificación, 6 adiciones, 2 eliminaciones y 3 dudas.

Así trascendió el primer análisis de los estudiantes sobre la nueva Carta Magna, que al decir de Lisandra Mederos Robira, su texto refrenda y defiende los intereses de los jóvenes en el presente y futuro de la nación, de ahí la importancia extraordinaria que le concede a este ejercicio de poder soberano y democrático.

El artículo 31, del Título II “Fundamentos Económicos” que establece el trabajo como un valor primordial de nuestra sociedad, generó multiples opiniones, entre ellas la de Merilyn Martínez Cabrera que propuso modificar su contenido en parte, y consignar que “es además una fuente de ingreso que sustenta la realización de los proyectos individuales, colectivos y sociales”.

El joven Omar De la Paz Rodríguez expresó una duda sobre el Artículo 22, párrafo 96 que establece que “El Estado regula que no exista concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales, a fin de preservar los límites compatibles con los valores socialistas de equidad y justicia social”.

"¿Por qué no puedo tener la cantidad de propiedades que yo me he ganado con mi trabajo?, solo puedo tener las que establece la Ley", acotó De la Paz Rodríguez.

En una segunda intervención expresó que el Artíclo 35 que rige la ciudadanía efectiva se contrapone con el 28. “Si soy ciudadano cubano y además disfruto de la ciudadanía española, y tengo el capital necesario para hacer una inversión a gran escala en mi país, ¿por qué no lo puedo hacer como ciudadano español?”, indagó.

Por Odalys Paz Morales, periodista en CMEP Radio Placetas. Fotos de la autora.