Prepara Universidad Central debates sobre proyecto constitucional

Yasniel Martínez, Presidente de la FEU en la institución, declaró que el análisis del proyecto comienza con una preparación el día 21 donde participarán el consejo de dirección, y trabajadores de áreas no administrativas de la universidad.



José Luis Pausa López, secretario del Comité del Partido en la UCLV, señaló que se desarrollarán 101 reuniones en UCLV, 19 de profesores, 66 de estudiantes distribuidas por carreras, 16 en áreas no docentes, otra con los dúos y los activistas a fin de garantizar que se cumpla la metodología a seguir para llevar a cabo el proceso.



La Casa de altos estudios distribuyó de forma gratuita mil 400 tabloides para que cada brigada y los comités de base se preparen de cara al debate, se publicaron dos materiales del anteproyecto en pdf, y la facultad de Matemática Física y Computación (MFC) creó una aplicación para facilitar la interactividad con el documento.



Se reúne una colectividad propicia para fomentar estos debates pues los jóvenes van vivir los cambios que susciten sus propias opiniones en el anteproyecto, acotó Luis Ramón Campos Yumar, profesor de la UCLV.



Los encargados de los preparativos, tanto cuadros como profesores aducen que la discusión vaya de lo particular a lo general, en el sentido de que se centre en la variedad de opiniones.



Campos Yumar afirmó que existen artículos que son inamovibles y tienen que ver directamente con los fundamentos de la nación, los cambios respecto a la ciudadanía, la permanencia del presidente por períodos o vitalicio, además del artículo 68 que ha tenido mucha repercusión en las redes sociales.