¿Y qué nos vamos a hacer ahora sin Santiago Oliva?

Sí, yo he escuchado esa frase recurrente que nos martilla “nadie es imprescindible”, pero esa la soltó alguien sin pensarlo mucho, o porque simplemente no conoció a Santiago Oliva Núñez.





Porque claro que sí hay hombres imprescindibles y Oliva era uno de ellos. Lo digo porque lo conocí en la primera mitad de los años ochenta poco menos de cuarenta años atrás cuando aquel joven mulato era dirigente de la UJC provincial y mi opinión tiene la fuerza de haberlo visto actuar por más de 30 años en la agricultura.



Donde quiera que estuvo la mano de Oliva: en las montañas, en Agrotur, en Venezuela, en los mercados, en las ferias, estaba el triunfo; porque el no sabía ser segundo, es de esos hombres que nacen para siempre triunfar. Y a hombres así todos lo quieren cerca. Cada vez que había una tarea difícil que enfrentar, Oliva era llamado de primero y ya no había que hablar con nadie más.



Una mañana de esas en que su jefe le encargó otra tarea adicional al concluir el concejo le dije, “preocúpate cuando comiencen a quitarte responsabilidades”. Y sonrió satisfecho como a quien le entregan un diploma.



No he conocido persona más infatigable y apasionada al asumir cualquier misión que siempre cumplía. Por eso duele tanto su partida, claro que sentiremos su ausencia.

Imagen de archivo: Santiago Oliva saluda al actual presidente cubano, nuestro coterráneo Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Foto cortesía del autor.





Cómo vamos a acostumbrarnos a que no marque el paso con su presencia arrolladora en los desfiles del Primero de Mayo, o cuando haya que limpiar los ríos otra vez, si el siempre era el primero en todo.



Yo no podré acostumbrarme a dejar de sentir su voz fraterna y acompasada, quizás para huirle a las trampas de la dicción, cada domingo: “Jesuito, ¿cómo tu ves la feria?”. Y yo sabía que ese hombre no había dormido prácticamente en toda la noche para que llegaran al pueblo los productos del agro.



Oliva siempre estaba listo para ayudar a todos, su carisma aglutinaba y cuando alguna discusión de trabajo elevaba el voltaje, con un chiste espantaba la tensión. No digo más.



Claro que duele que ni la ciencia médica ni la profesionalidad del equipo de la sala de terapia intensiva hayan podido evitar el fatal desenlace.



Solo nos queda beber de su optimismo empedernido, de su espíritu de trabajo que jamás lo abandonó. Y no podremos suplirlo pero nos quedará el consuelo de que cumplimos con él.



Hasta siempre Santiago Oliva.