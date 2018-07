En el centro de la vida de los villaclareños

Villa Clara tiene indicadores macroeconómicos y globales positivos en el primer semestre del año como el sobrecumplimiento a un 103 % de las ventas netas de productos y servicios y las utilidades en millones de pesos por encima del plan, además es una provincia con superávit por más de 600 millones de pesos, lo cual indica que es un territorio que aporta al país.



Sin embargo, aún quedan insatisfacciones y aspectos en los cuales se puede avanzar, teniendo en cuenta las potencialidades aún por explotar en el territorio.



Así quedó ratificado en la Segunda Sesión Ordinaria del Duodécimo Periodo de Mandato de la Asamblea Provincial del Poder Popular, que contó con la presencia de los diputados Julio Ramiro Lima Corzo, primer secretario del Partido en Villa Clara y Lina Olinda Pedraza, Ministra de Finanzas y Precios.



La Asamblea también trató otros puntos de alto interés como la rendición de cuenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Encrucijada, el análisis de los resultados del control y fiscalización al curso escolar 2017-2018, y la preparación del venidero curso 2018-2019, entre otros temas.



LA ECONOMÍA SOBRE EL TAPETE



El semestre estuvo marcado por los impactos del Huracán Irma y la tormenta subtropical Alberto, y el período también demostró que aún falta mucho por hacer en cuanto a eficiencia, la planificación; y a la urgencia de elevar los resultados, tal y como significó Alberto López Díaz, Presidente del órgano de gobierno.



“A pesar que la macroeconomía de la provincia tiene resultados favorables en la ejecución de gastos, ingresos, sobrecumplimiento del superávit, y el cumplimiento de un alto número de indicadores del encargo estatal y producciones físicas, todavía hay incumplimientos”, dijo el dirigente gubernamental quien recordó que la economía estuvo marcada por los impactos del Huracán Irma en el fondo habitacional, la producción azucarera, la agricultura, entre otros sectores; y a todo ello se sumaron las afectaciones de la tormenta subtropical Alberto lo cual pone en una situación más compleja los resultados económicos.



“Cuando uno suma a esta situación las complejidades del país en la importación, en la liquidez para comprar materias primas, aun así quedan reservas y tiene que ver mucho con la planificación”, insistió López Díaz.



Iván Santos Prieto, Presidente de la Comisión Económica del órgano de Gobierno, rindió un informe a los delegados con otros datos relevantes.



Por ejemplo, hay organismos que incumplen sus planes como los Recursos hidráulicos, el Grupo azucarero Azcuba, debido a los problemas de la zafra por factores climatológicos; tampoco pudieron materializar sus compromisos el Ministerio de Transporte, el Ministerio de la Industria Alimenticia -con productos muy necesarios como la empresa cárnica, productos lácteos, y bebidas y refrescos- todo ello por causas objetivas y subjetivas, dificultades en el suministro de materias primas y la obsolescencia tecnológica.



Tres entidades reportan pérdidas: la Agropecuaria de Corralillo, por bajo rendimiento de sus producciones, Aseguramiento al transporte de la salud por la no adquisición de insumos del organismo central y Productos Lácteos por incumplimiento de sus producciones.



Entre los renglones más afectados figuran las viandas, hortalizas, madera, cloro, cajas eléctricas, azúcar y derivados, el hormigón, las fijaciones, carbonato de calcio, carne deshuesada yogurt y queso, “y las causas son las mismas: limitaciones del país en liquidez para comprar insumos y materias primas, los impactos de fenómenos meteorológicos y afectaciones en el proceso inversionista para la modernización de la industria y la tecnología”, dijo el Presidente de la Comisión Económica de la Asamblea.



De igual manera se convocó a potenciar los recursos y la cartera de productos y fondos exportables que generen ingresos de divisas al territorio. En cuanto a la contribución territorial de cada municipio, tampoco se habían planificado 35 millones de pesos, de los cuales solo se han logrado recaudar 20 millones, y de ellos se han utilizado unos 12 millones para acciones de reparación y mantenimiento.



Los delegados Miner Linares Rodríguez y la Doctora María del Carmen Velasco resaltaron que Villa Clara aportó a los resultados del país, y al crecimiento del Producto Interno Bruto, pero insistieron en la necesidad de priorizar las inversiones y las producciones que pueden ser destinadas a la exportación



“Tenemos 18 renglones de servicios exportables en Villa Clara, cifra que se mantiene de esa manera en los últimos cinco años, pero hay reservas, hay que producir para exportar, tenemos potencialidades en el Ministerio de la Agricultura, en la Industria y en otros sectores; tenemos que salir del concepto de sustituir importaciones, hay que producir para exportar”, puntualizó Miner.



Por su parte la Doctora Velasco reclamó velar por las inversiones con destino ambiental, sobre todo en la Industria de Producción de Alimentos, con altos impactos y daños al entorno si no se aplica una política coherente en este sentido. También llamó a ser capaces de responder de manera más rápida los planteamientos de la población, y combinar todo esto con el Programa Villa Clara con todos, de forma tal que cuando se hable del programa de inversiones, reparación, mantenimiento, se asocie a la respuesta de planteamientos de la población.



BUSCAR RESERVAS EN NUESTRAS POTENCIALIDADES SIN EXPLOTAR

El Presidente del Gobierno en Villa Clara explicó que a pesar de la asignación de recursos por el Estado, y la voluntad política, estos deseos de prioridad deben concretarse a las posibilidades reales de la economía.



“Estamos hablando de viales, acueducto, la recogida de desechos, y otros sectores muy sensibles donde todavía el pueblo tiene insatisfacciones. Ahora la situación de los huracanes atrasó la situación de viales, pues 96 de ellos resultaron afectados en la provincia, y aunque hemos recibido financiamiento del país todavía es muy alta la demanda”, resaltó el dirigente gubernamental, quien reiteró que hay que concentrar los recursos en las prioridades, pero aún no podemos dar respuesta a todos los problemas.



“Los indicadores de Villa Clara tienen una gran responsabilidad en el discreto crecimiento de la economía nacional, somos la provincia que más ingresa y el superávit más alto después de la capital , también hemos avanzado en las ventas , ingresos, ventas de circulación mercantil minorista; tenemos alta incidencia en la entrega de subsidios a las personas para la venta de materiales de la construcción, pero quedan reservas, por ejemplo, el plan de un grupo de empresas y organismos no es retador, no lleva a compromisos, pero quedan reservas en el ingreso”, dijo.

Alberto López Díaz, presidente de la Asamblea Provincial, abordó temas económicos sobre la ejecución del Presupuesto al cierre del primer semestre del año. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

Más adelante Alberto López Díaz resaltó que “si queremos desarrollar la provincia no esperemos que el país nos de todo lo que necesitamos, hay que buscar reservas en nuestras propios esfuerzos y en las exportaciones que podamos lograr de nuestros productos y servicios”.



Insistió en que los villaclareños tenemos que estar comprometidos con el plan 2018, bajo el precepto que convocó Raúl Castro este 26 de julio, de convertir el ahorro en una concepción de trabajo, “nosotros tenemos retos en el segundo semestre en medio de fuertes limitaciones económicas; pero hay problemas que podemos subsanar para seguir creciendo y que Villa Clara no sea una carga para la economía del país”, manifestó.



En el cierre de la sesión de trabajo, se aprobó la entrega de la Condición de personalidad Distinguida a más de 20 educadores villaclareños con una destacada trayectoria en su vida profesional, y se acordó la promoción de Jorge Luis Tartabul como nuevo director de Servicios Comunales en Villa Clara, además de reconocer los notorios resultados de Tartabul como dirigente político y administrativo en toda su vida.



LINA OLINDA PEDRAZA: UN SEMESTRE RETADOR PARA VILLA CLARA

Al intervenir en la Segunda Sesión Ordinaria del Duodécimo Periodo de Mandato de la Asamblea Provincial del Poder Popular en Villa Clara, la diputada al Parlamento cubano por el municipio de Ranchuelo, Lina Olinda Pedraza, Ministra de Finanzas y Precios, reconoció las estrategias para establecer el sistema de trabajo del gobierno villaclareño para apoyar a las familias que han recibido subsidios, a partir de las necesidades de esas personas y transformar así la situación del fondo habitacional del territorio, sobre todo para una provincia tan envejecida como Villa Clara.



Reconoció por otra parte los esfuerzos de la provincia por seguir adelante en medio de estas complejidades.



“Ha sido un semestre complejo para la provincia, reconocemos las estrategias de trabajo que hubo que tomar de inmediato, fue muy difícil atender a los afectados por Irma y Alberto y buscar alternativas ante tantas afectaciones; sin embargo, los cuadros también se han preparado, han demostrado cohesión, la capacidad del Gobierno, y el pueblo reconoce cómo sus dirigentes logran aglutinar procesos para resolver situaciones complejas; este primer semestre fue un reto para Villa Clara y han salido con unidad y victoria para su pueblo, nos damos cuenta del sentimiento de los villaclareños de que no se han sentido solos, y han visto una rápida respuesta.



La Ministra de Finanzas y precios dijo que es un buen momento para revisar el plan y presupuesto del próximo año, en el contexto de las asambleas de trabajadores para debatir el anteproyecto del presupuesto en cada colectivo laboral, “hay que trazarse indicadores superiores, como captar más ingresos del sector estatal y de los ingresos personales”.



Lina Olinda también señaló que otro asunto pendiente son las cuentas por pagar vencidas, una nueva situación en la economía, pues se presentan deudas con artistas, pagos a festividades, y en este sentido se va a trabajar de conjunto con el Sistema del Poder Popular y de Cultura para resolver estos asuntos que no admiten más demora.



Más adelante convocó “a hacer análisis de este tipo, a poner en la mesa lo que no está en orden, porque trabajamos para terceros, trabajamos para nuestro pueblo, para mostrarle nuestra transparencia y gestión, porque el pueblo espera eso de nosotros , resultados tangibles y de que económicamente estamos trabajando bien, hay que pagar las deudas, ahí tenemos una fuga y opinión desfavorable del pueblo; sobre la mesa y con los pies en la tierra hay que señalar lo que no está bien, abrazamos el proyecto de Villa Clara en el segundo semestre y estoy segura de que serán triunfadores en él”, concluyó.



LOS VILLACLAREÑOS NO DEFRAUDAREMOS NUESTRA HISTORIA

Julio Lima Corzo, miembro del Comité Central del Partido y su primer secretario en Villa Clara, ratificó la decisión del pueblo villaclareño de trabajar intensamente para elevar los resultados económicos y sociales del territorio, un compromiso, dijo con los héroes y mártires y con el homenaje eterno a la gesta del Moncada en el aniversario 65 de esa acción.



Lima Corzo resumió la segunda sesión ordinaria del Duodécimo Período de Mandato de la Asamblea Provincial del Poder Popular, que, entre otros asuntos, pasó revista a la ejecución del presupuesto al cierre del primer semestre del año, donde si bien hay algunos indicadores positivos, aún existen reservas y potencialidades para alcanzar resultados superiores.



En ese sentido el máximo dirigente político del territorio recordó que el semestre que culmina ha sido duro, afectado por el huracán Irma y la tormenta subtropical Alberto. “Han sido meses de esfuerzo para dar respuesta al 59 % de las familias afectadas, para cumplir este empeño se requiere de la participación de todos, los afectados, los delegados, el Consejo Popular y los vecinos; sin descanso seguiremos trabajando hasta resolver los casos afectados”, aseveró.



Lima Corzo dijo que lo alcanzado aunque modesto, insuficiente y lejos de las necesidades del pueblo tiene un mérito, pues “hay una tensa situación económica, es adversa la coyuntura económica internacional, escasas nuestras finanzas y difícil la disponibilidad de divisas”.



Más adelante el primer secretario del Partido en Villa Clara recordó que el General de Ejército Raúl Castro, en sus palabras por el aniversario 65 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes se refirió a la tensa situación en las finanzas externas, “y nos reiteró que hay que tener presente que la fuente de recursos es el ahorro, y hay que lograr que no sea mera consigna y se convierta en norma de conducta en todos los niveles”.



Reconoció que aunque se han adoptado medidas para evitar el aumento de precios en los mercados agropecuarios y la especulación, permanece la falta de exigencia de los órganos inspectivos y las administraciones para que se cumpla lo establecido.



Significó que a la producción de alimentos y a la próxima zafra se dedicarán todos los esfuerzos en el segundo semestre que se traduce en sembrar las áreas posibles para recuperar los niveles alcanzados y cumplir la zafra chica.



Recordó que hace solo unos días, se presentó el programa de trabajo por el aniversario 60 de la Batalla de Santa Clara y la liberación de los pueblos villaclareños, efemérides que convocan a trazarse nuevas metas.



“Nos hemos propuesto trabajar en el rescate y mejoramiento de más de 550 obras de beneficio popular y en la etapa se rendirá tributo a los mártires de la patria y se enaltecerán valores con la recuperación y conservación de monumentos y sitios históricos, para ello se impone buscar soluciones locales y que toda la población se involucre en todas las tareas”.



Más adelante insistió en que “cobra mayor relevancia el programa Villa Clara con Todos para consolidar la eficiencia y la racionalidad en todo lo que hagamos, que destierre la indisciplina, la chapucería el mal gusto y el maltrato a la población, estas tareas le corresponden al Partido, la Administración, el Gobierno y todo el pueblo”



Ratificó que en un nuevo contexto para el país, los villaclareños serán leales a la historia, a los héroes y mártires y a la generación histórica de la Revolución, precisamente cuando en los próximos días será sometida a una amplia consulta popular el proyecto de Constitución de la República de Cuba, y en ese sentido “es necesario que cada cual entienda la necesidad y alcance de los cambios que se deben introducir para garantizar la irrevocabilidad del socialismo y la continuidad de la revolución”, expresó.



Finalmente la máxima autoridad política en Villa Clara recordó las recientes palabras de Raúl expresadas en Santiago de Cuba en el acto por la efeméride moncadista: “A 65 años del Moncada con la libertad ya conquistada y la presencia permanente de Fidel entre nosotros, podemos afirmar que por grandes que sean los desafíos, nuestro pueblo defenderá su Revolución Socialista, la historia ha demostrado que sí se pudo, si se puede y siempre se podrá”. Y concluyó Lima Corzo: “Los villaclareños no lo defraudaremos”.