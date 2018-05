Recorre General de División Ramón Pardo Guerra el municipio de Placetas (+Fotos)

El también Jefe del Estado Mayor General de la Defensa Civil estuvo acompañado de Jorge Luis Broche Lorenzo y Alfredo Pérez Rojas, presidente y vicepresidente del Consejo de Defensa Municipal, respectivamente.

Allí conoció de todas las medidas preventivas adoptadas por la zona de defensa de Falcón ante las severas lluvias que afectaron el poblado.

Pardo Guerra inició su visita por el Consejo Popular Benito Juárez, uno de los que ha recibido el mayor impacto de las intensas lluvias, con 278 milímetros de precipitaciones al cierre de las 7 de la mañana de este martes.



En la Villa de los Laureles Pando Guerra ponderó las medidas adoptadas para garantizar la protección de las vidas humanas, como objetivo principal durante el enfrentamiento a este evento meteorológico.



Explicó que en situaciones como éstas son decisivas las medidas que adoptan Recursos Hidráulicos, Salud, Servicios Comunales, y el sistema de la Agricultura.

“Ustedes tienen un trabajo organizado desde el inicio porque se han basado en los documentos rectores, con los planes de riesgos ante desastres, la directiva del presidente del Consejo de Defensa Nacional General de Ejército Raúl Castro, y en los procedimientos implementados en las guías familiares”, enfatizó.



Agregó Pardo Guerra que “hay que trabajar mucho con las zonas de defensa, los problemas están en las zonas de defensa, que es donde se desbordan los ríos, se inundan las casas, no hay electricidad, y tenemos afectaciones con la agricultura y la industria”, acotó.



Consideró el General de División Pardo Guerra que otro problema es la indisciplina que se crea innecesariamente por aquellas personas que no cumplen las orientaciones del Consejo de Defensa Municipal, que puede llevar a hechos desagradables, entre ellos las pérdidas de vidas humanas en el cruce de ríos crecidos, el ejercicio de la pesca, y otras actividades.



“Ahora corresponde evaluar los daños y fortalecer las medidas higiénico sanitarias para prevenir los posibles brotes de enfermedades en la población”, agregó.



Destacó además la labor de la radio y otros medios de prensa en la provincia, y su papel decisivo en la comunicación, así como la presencia de periodistas con fotos y videos en las redes sociales para reflejar con inmediatez las informaciones objetivas y reales de este acontecimiento.



Por su parte Jorge Luis Broche Lorenzo, presidente del Consejo de Defensa Municipal (CDM) puntualizó que el Puesto de Dirección se trasladó el lunes hacia la zona de defensa de Falcón, por estar allí el mayor riesgo de inundaciones por las posibles crecidas de los causes de los ríos Sagua la Chica y Jagueyes.



Broche Lorenzo esclareció a la situación presentada este lunes 28 de mayo en la micro-presa de Floridano, que pertenece al municipio de Remedios. La misma estuvo en peligro de colapsar por lo que se tomaron de inmediato las decisiones pertinentes para rescatar a 12 personas en un helicóptero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de las cuales 11 son de Placetas , incluido un menor de edad.



Acotó el presidente del CDM que se han atendido en los puntos de trámites 169 personas con afectaciones en sus viviendas, por lo que en estos momentos se clasifican las mismas de forma preliminar. De esa cifra 30 son damnificados del huracán Irma, y 13 de ellos ya cuentan con los recursos necesarios.



Expresó que al cierre de este martes se reportan en el municipio 30 derrumbes totales y 15 parciales, así como 124 afectaciones de techo en diversas clasificaciones.



Se refirió además a las nueve comunidades aisladas, entre las que mencionó a Máximo, Caicaje, San Andrés, Sabanilla, Cacique, Floridano, Las Bocas, Falero y La Loma en Báez. Allí se garantizó la distribución de alimentos vitales en las últimas horas y se garantizaron los servicios médicos.



En la sesión del CDM trascendió que fueron protegidas 673 personas en lugares seguros, principalmente en el poblado de Falcón, donde el talud de uno de los ríos tiene desprendimientos, Benito Juárez y en la comunidad de Falero. Mientras que en la ciudad de Placetas las personas autoevacuadas en casas de familiares y amigos proceden de los Consejos Populares Plazoleta Las Minas, y Frigorífico Cumbre.



Por último, al término de su visita a Placetas, Pardo Guerra comprobó en el poblado de Falcón los niveles de los cauces de los ríos Sagua La Chica y Jagueyes, y se interesó por la situación de las personas protegidas, así como las medidas adoptadas para salvaguardar sus bienes.