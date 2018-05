Villa Clara: Llaman a mantener la disciplina ante las intensas lluvias

La alerta insiste en no cometer ingenuidades y violaciones de lo que está dispuesto en situaciones como las que nos afectan por estos días desde el punto de vista hidrológico.



Se insiste en que la población no debe acercarse a ríos y arroyos crecidos, que no se debe pescar en bordes de presas ni aliviaderos, pues los golpes de agua pueden producirse de manera inesperada.



Tampoco debe acercarse ningún ciudadano a tirar fotos con celulares en los sitios antes mencionados, pues se corre un riesgo que puede resultar fatal.



Se alerta tener mucho cuidado también con estar en lugares donde haya árboles y edificaciones que puedan caer al suelo, así como no transitar por calles y vías inundadas.



A mayor disciplina y percepción de riesgo, correremos menos peligro, enfatiza el mensaje del Consejo de Defensa Provincial y las máximas autoridades de la Defensa Civil en Villa Clara.