Villa Clara: Nada hay más importante que la vida humana (+Fotos)

Ante las intensas lluvias que afectan a Villa Clara y los pronósticos de que continúen en las próximas horas, el llamado del Consejo de Defensa Provincial a la población villaclareña se centra en mantener la disciplina y cumplir todas las orientaciones emitidas por la Defensa Civil.



Nada hay más importante que la vida humana, lo demás puede recuperarse, afirmó Julio Ramiro Lima Corzo, su presidente, en alocución al pueblo desde la emisora CMHW, al tiempo que explicó que la situación es bastante compleja en varios lugares del territorio, sobre todo en aquellas zonas bajas, como El Santo, en Encrucijada. Están incomunicados sitios intrincados de la geografía montañosa de Manicaragua, entre ellos, Jibacoa, aunque allí se adoptaron todas las medidas preventivas, pues es una situación que se reitera en épocas de lluvia.



El presidente del Consejo de Defensa llamó a evitar irresponsabilidades, como las observadas en su recorrido por el territorio, de personas pescando en ríos y aliviaderos de presas, e indicó la prohibición de ventas de bebidas alcohólicas en todos los establecimientos de la provincia a partir de las 12 del mediodía de este domingo



La situación en estos momentos es bien compleja en Villa Clara y los riesgos de inundaciones continúan. Hasta el parte emitido en horas del mediodía habían 1786 personas evacuadas, la mayoría provenientes de los municipios de Encrucijada, Camajuaní y Corralillo, aunque en todos los territorios el peligro es real, pues están cuantificadas inundaciones en 34 lugares.

Unas 50 casas fueron afactadas por las inundaciones en el reparto Camacho-Libertad, específicamente en la zona de la Avenida de Páez, entre 14 y Planta Purificadora. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

El sol comenzó a salir en la tarde, lo que no debe hacer bajar la guardia, y aunque deje de llover en sitios determinados, se mantiendrá el escurrimiento de las aguas acumuladas en ríos y presas.



En Villa Clara hay ocho presas vertiendo y se estudia abrir una de las compuertas de la presa Palmarito. Además de innumerables ríos y arroyos fuera de sus cauces, como el río San Juan, en Calabazar de Sagua, que atrapó a dos ciudadanos en estado de embriaguez, los que salvaron la vida gracias a la intervención rápida y oportuna del cuerpo de bomberos de Encrucijada. También el río Sierra Morena impide el paso de la carretera que une al poblado de igual nombre con el Campismo.



Los rectores de las dos universidades villaclareñas informan que los estudiantes becarios no entrarán hasta el martes 29, para reanudar las clases al día siguiente.



Mientras Educación Provincial, por intermedio de su director, Lien O' Farrill Mons, notifica que los becarios no entrarán este domingo a los centros internos y que la prueba de Español para los estudiantes de 9.o grado, prevista para el lunes 28, pasa para el miércoles 30. Hasta el momento no se han suspendido las clases en ninguno de los distintos subsistemas educacionales.



Villa Clara fue la provincia de Cuba más afectada por el huracán Irma, pero no tuvo que lamentar la pérdida de vidas humanas. Ahora corresponde trabajar con el mismo nivel de responsabilidad y mantener la disciplina y el orden para el bien de todos.

(Foto: Ramón Barreras Valdés)

Inundaciones en el reparto Camacho-Libertad (antigua área de purificaciones), en Santa Clara. (Foto: Ramón Barreras Valdés)