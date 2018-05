Comenzó en Villa Clara el Ejercicio Meteoro 2018

En esta ocasión el evento se centra, principalmente, en la preparación del pueblo ante las afectaciones que puede ocasionar un ciclón tropical y lluvias intensas, y las medidas dispuestas en cada etapa para reducir desastres y mitigar el impacto de los peligros objeto de estudio, verificar el completamiento de las fuerzas para la respuesta y recuperación, teniendo en cuenta que esta fue la provincia más afectada por el paso del huracán Irma en septiembre pasado.



La reunión inicial fue presidida por Julio Lima Corzo y Alberto López Díaz, Presidente y Vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial en Villa Clara, respectivamente, y la ocasión fue propicia para puntualizar los objetivos y acciones del ejercicio.



Precisamente, López Díaz, también Jefe de la Defensa Civil en Villa Clara, significó algunas de las misiones esenciales del Meteoro, entre ellas, la preparación de los órganos de dirección y mando en la puntualización de las decisiones y planes de reducción de desastres, la evaluación de los estudios de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgos, el estado de preparación y completamiento de fuerzas y medios que intervienen en la respuesta y recuperación ante situaciones extremas y las acciones previstas ente la ocurrencia de otros eventos como huracanes, sequías, sismos, maremotos así como las medidas dirigidas a la protección de la población y los recursos.



El Presidente del Consejo de Defensa Provincial en Villa Clara alertó sobre la necesidad de estar bien preparados y alertas y tomar las experiencias anteriores para responder ante una contingencia de tal envergadura como fue Irma.



Dijo por ejemplo, la necesidad de incrementar la participación comunitaria en la conformación de los grupos de evaluación de daños y tomar alternativas para utilizar otros sitios de evacuación que no tienen que ser precisamente las escuelas, en el empeño de que los niños puedan comenzar sus clases de la manera más pronta posible después del azote de un desastre.



Villa Clara recibe la temporada en condiciones muy complejas, pues mayo ha sido un mes extremadamente lluvioso, ya las presas están a un 92 % de su capacidad, cinco embalses están aliviando, y una gran parte de la provincia está por encima de los acumulados históricos de lluvia, una situación que no debe cambiar en los próximos días, lo cual puede provocar inundaciones en zonas bajas y territorios más vulnerables.



De ahí que Lima Corzo convocara a no estar desprevenidos ante el peligro potencial que ello representa. “Vamos a tener inundaciones, hay cinco presas aliviando, en un tiempo corto cae mucha agua, con precipitaciones muy fuertes, eso fue lo que pasó en el 2012 cuando ocurrieron las inundaciones de la Comunidad El Santo de Encrucijada, y en el poblado de Sagua la Chica, hay que seguir la evaluación, y ya tenemos pronósticos con mucha veracidad de lo que va a pasar”, insistió.



Este territorio ha sido víctima del azote de ciclones en las últimas décadas y el huracán Irma, en septiembre del pasado año, constituyó un fuerte golpe para esta provincia, la más afectada por el poderoso fenómeno meteorológico.



Meteoro 2018 durará dos días, con el objetivo de preparar a la población sobre los procedimientos y normas de conducta para su protección, y la de sus bienes en las situaciones que puedan presentarse. También se pondrá énfasis en la preservación de los recursos de la economía ante las afectaciones que puedan ocasionar los fenómenos naturales o tecnológicos, y los impactos del cambio climático, y en la capacitación de los integrantes de las comisiones de protección del pueblo y de los grupos de evaluación de daños.



Este domingo 20 de mayo, la segunda jornada estará dedicada a las actividades y acciones prácticas de los trabajadores y todo el pueblo en la protección de la población, recursos económicos, la preparación de las comunidades y centros de trabajo en la eliminación de vulnerabilidades y riesgos ambientales para el enfrentamiento a brotes epidémicos de enfermedades de transmisión digestiva y vectoriales, las intensas lluvias y fuertes vientos y sequía, según explicó el Jefe de la Defensa Civil en Villa Clara.



La Empresa comercializadora de combustible Cupet será la sede de la actividad central con la presencia de organismos, entidades y el Cuerpo de Bomberos, y también será momento propicio para reforzar la atención en las comunidades costeras y la cayería norte muy impactadas por el paso del huracán Irma.