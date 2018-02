Casa del Chocolate reabrió sus puertas en Santa Clara

Para los cibernáutas que preguntan la dirección exacta de cada sitio, les confirmamos que este establecimiento de la gastronomía estatal se localiza a un costado de la antigua pizzería La Toscana, hoy restaurante; donde antes hubo una dulcería, y colinda con la galería provincial de Arte, otrora Círculo Juvenil, en plena calle Máximo Gómez, entre Marta Abreu y el callejón de la colonia.

Casa del Chocolate de Santa Clara / Fotos: CMHW

En cuanto a la oferta, amplísima: variedad de batidos, dulces y helados de chocolate, vaca negra, suero, algo que llaman "colada", que es refresco TuKola con leche condensada; y además: tartaletas de coco y merengue, bombones, marquesitas, panetelas borrachas, cakes de cumpleaños bañados con chocolate, etc... Hay café, expreso, cortado y capuchino; así como sandwiches con queso y jamón, entre otras opciones. En los helados, la gama de sabores también es amplia.

El servicio es rápido, las dependientas (meseras) son muy amables, y hay aire acondicionado. Se puede pagar en MN y también en CUC.



En fin, es un lugar muy agradable; quizá no para ir todos los días, pues sabemos que el bolsillo no lo permite, pero ahí está para una fecha señalada, un cumpleaños, o para un regalo a su pareja. Pese a todo, la Casa del Chocolate, no se vacía, siempre tiene público.

Santa Clara se renueva. Otro regalo del programa VILLA CLARA CON TODOS. Enhorabuena.





Casa del Chocolate de Santa Clara / Fotos: Ajdiaz, CMHW

Con la Casa del Chocolate, en la calle Máximo Gómez, al lado de la Toscana, ya suman dos los establecimientos estatales de Santa Clara dedicados al fruto del cacao. Esta foto es del Rincón del Chocolate, en pleno boulevard, frente al cine Cubanacán.