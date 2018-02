Habilitan nuevas aulas para la enseñanza de adultos en Villa Clara

Autoridades del Ministerio de Educación entregaron este jueves 15 de febrero un aula destinada a la Facultad Obrero Campesina (FOC) del Consejo Popular 10 de Octubre, en el municipio de Ranchuelo, como parte de un programa de cinco que se habilitan en la provincia con el objetivo de que trabajadores y amas de casa obtengan el título de bachiller.



Según Yainet Echazabal Colina, directora en funciones de la dirección municipal de Educación, luego de realizar un levantamiento, se decidió ubicar estas sedes no solo dentro de las cabeceras municipales, sino también llevarlas a las zonas rurales.



Entre los objetivos de la acción destacan la superación personal para alcanzar el duodécimo grado, facilitar la opción de que los obreros continúen sus estudios en la universidad, así como incorporar a algunos jóvenes desvinculados del estudio que no cumplen con los requisitos —ser mayores de 17 años, trabajar o ser amas de casa—. En ese caso, la aprobación corresponderá al director provincial del organismo.



En el Consejo Popular 10 de Octubre laborarán profesores graduados de la educación superior, quienes impartirán las clases a los 20 alumnos matriculados. Los encuentros serán dos veces a la semana —martes y jueves— en el horario de 5:00 de la tarde a 9:00 de la noche, por un período de cuatro años.



Esta nueva iniciativa ha motivado e inspirado a muchas personas, incluyendo a la familia de Mileysi López Ravelo, trabajadora de 46 años, quien alentó, además, a su esposo Emelanio Nobel Rivero Díaz, de 51 años, para comenzar el curso.



A Mileysi, ser madre de un niño en primer grado y tener una casa por atender, no le impiden mantener el anhelo de superarse y aprender, para lograr lo que en un momento de su vida no pudo: elevar su nivel cultural y alcanzar el nivel medio superior./Omar Ernesto Cárdenas Rodríguez y Eliani Carmona Ibarra (estudiantes de Periodismo)