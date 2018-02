Crónica dominical: Uvas del Turco

Pedro le escribía cartas en árabe, pero se fue poniendo viejo y ya le costaba trabajo responder las misivas en el idioma de Montaigne y se le iba olvidando también garabatear el clásico árabe libanés.

A cada rato el turco, como se le llamaba en esa época en Cuba a los nacidos en esa región de cristianos y musulmanes, sacaba de una caja un disco de acetato que le había regalado un sobrino, de los tres que eran músicos y que murieron en la Guerra Civil Libanesa ( 1975, 1990), y se extasiaba con aquella melodía que le recordaba el olor a mosto de vino en sus tiempos cuando vivía en una casa rodeada de viñedos en Beirut.

Alep, casado con la cubana Zoila Machado, se dedicaba al comercio de artículos de joyería y recorría a caballo los campos calabaceños con sus alforjas de sobrevivencia, extrañando aquellos paseos que hacía por los templos romanos y santuarios fenicios más antiguos de la humanidad en su querida “ République libanaise”.

Cuando los ojos y la imaginación del turco iban en decadencia, veía que las letras de las cartas se le emborronaban en la memoria como el momento cuando llegó a Cuba de polizón en un barco que había zarpado desde París.

Entonces, yendo por la mezquita de Taynal, en Trípoli, hablaba en arameo con su amigo Clodoaldo Abelleira y le enseñaba su manojo de añoranzas y él se las traducía en el trazo francés del medio hermano de Pedro.

Ya en Calabazar de Sagua no existen traductores como Abelleira para aquellos que, como Pedro, aún reciban mensajes en idioma galo.

No obstante, cuando Clodoaldo viajó definitivamente a los Estados Unidos, Pedro Alep no dejó que se envejecieran sus cartas sin leer en el cofre, y, en el fluido francés de su nieta Anita Suárez, volvían a florecer , de uno u otro lados, esos sembradíos inolvidables de familia.

A la muerte de Pedro, Anita, que reside en New York hace muchos años, le seguía escribiendo al familiar de su abuelo para que no se marchitara su correspondencia de memorias, hasta que un día no llegó nunca más una carta con caligrafía francesa y con el olor a mosto de los viñedos de Beirut y ella guardó para siempre en su corazón aquellos recuerdos libaneses.