Diez lugares de Santa Clara que ahora no puedes dejar de visitar

Por eso, les propongo estas recomendaciones -propias y de colegas cercanos- que también van dirigidas a aquellos lectores que quieren pasar un día especial agradablemente, celebrar un cumpleaños o compartir una fecha significativa en familia o entre amigos. Lo hacemos inspirados en ese orgullo villaclareño, pilongo, amantes de las cosas bellas de nuestro terruño, aunque no desconocemos que dadas las condiciones salariales de muchos coterráneos estas no son opciones para acudir diariamente, quizá ni siquiera una vez al mes.

No obstante, muchos de las propuestas de esta mini-guía nunca se vacían.



Todos estos sitios son obras sociales que se incluyen en el programa VILLA CLARA con todos, y forman parte de la renovación que vive por estos días la Villa de Marta y la ciudad del Che.(***)





Centro Recreativo «Somos Jóvenes», antiguo Círculo Juvenil



Foto: ajdiaz

Su reapertura ocurrió el pasado 25 de noviembre en la tarde-noche. En el centro –que cuenta con un restaurante bufet y otro especializado, sala multipropósito, Joven Club de Computación y Electrónica, heladería, teatro, parrillada, discoteca, un parque infantil, una confortable piscina y una cafetería– fueron invertidos unos cuatro millones de pesos en ambas monedas.

Desde la reinauguración la afluencia de público de todas partes de la provincia e incluso de otros territorios, ha sido continua. Hace poco compartimos allí luego del pleno provincial de la UPEC y comprobamos que realmente son muy buenos anfitriones.(Lea más)

Rincón del Sandwich (en la esquina del boulevard y calle Máximo Gómez)



Para muchos resulta la competencia perfecta para su competidor no estatal ubicado una cuadra más abajo, casi frente a la casona de la UNEAC. Algunos escépticos le pronosticaron vida limitada, y que iba a fenecer ante el embate del vecino privado, o por la mala fama que tenía el lugar, otrora "casa del perro caliente" y del refresco enlatado, también caliente.

Sin embargo, el pulseo está difícil, pues el rincón del sandwich estatal no se vacía, y sigue haciendo las delicias de muchos santaclareños que quieren almorzar algo ligero y rápido. Hace pocas semanas incorporaron un mostrador con vista a la calle para la venta de un sandwich especial de cerdo, y hay que quitarse el sombrero ante esta nueva propuesta. Exquisito, con zeta intercalada, diría mi colega María Teresa Valdés, y es que tienen maestría y profesionalidad al preparar el bocadillo, que sirven envuelto en servilleta, acompañado de chicharritas de boniato y luego retractilado en nylon. No es ciencia-ficción.

Taberna Don Antonio en Santa Clara, (calle Independencia, frente al "Carishow")



Notable confort y ambiente agradable disfrutan quienes gustan beber cerveza dispensada, el producto estrella del popular establecimiento; en lo adelante, sin ser castigados por el sol ni la lluvia que molestaban a los habituales. Entre los dependientes se mantienen afortunadamente los rostros de quienes laboraban allí antes del cierre para la reparación capital: ágiles y eficientes en el servicio, que ahora se complementa con exquisitas tapas, donde priman las aceitunas, el chorizo, queso y cebollitas encurtidas. Además de la dispensada, se pueden consumir otros licores de calidad, por tragos. (Lea más)

Restaurante Casa del Gobernador





Flickr

Bueno, bonito y "barato", la Casa del Gobernador tiene las tres B. Es un sitio de lujo, pero tratan al comensal con respeto y amabilidad. Tiene un restaurante en cada piso y en el patio central un servicio de pizzas que siempre complace. Las cervezas nacionales siempre están heladas. Recomendaciones especiales: el coctel de camarones, la ropa vieja y si le invitan o puede: la langosta Gobernador. Comparando los precios con los de los llamados paladares, resulta más atractivo, y la cerveza Cristal es a peso, sin multa.

En la segunda planta la cena o el almuerzo es amenizado por una joven y talentosa pianista, que lo mismo interpreta una pieza de Lecuona o Caturla que Imagine o la Chica de Ipanema con notable maestría.

Tienen una buena carta de vinos y el arte de flamear algunos platos, como uno de camarones que invitan a volver una y otra vez. (Lea más)

Complejo recreativo Disco Isla y Cabaret Cubanacán





En 2016 abrió sus puertas el Complejo Vista Hermosa, que incrementó las opciones recreativas en la ciudad de Santa Clara. (Foto: Carolina Vilches).

Son sitios vecinos. Forman un complejo multifuncional. Cuentan con la más moderna técnica y un servicio ágil y de calidad. Allí es difícil encontrar reservación. Todos los colectivos obreros y entidades del territorio desean celebrar en sus salones sus respectivos eventos y certámenes. Y algunas familias lo escogen para bodas o fiestas de quince. En Disco Isla, la gente de la radio celebramos nuestro festival provincial y el día del locutor, y realmente salimos más que complacidos.

Conducido por el maestro Ernesto Alejo, director también del reconocido grupo Danza del Alma, el proyecto tiene como formato una discoteca tradicional, pero sobrepasa ese fin. Según su diseñador artístico la programación busca convertirse en la catedral de la cultura villaclareña y cubana, puntualiza una querida colega.

Esta discoteca de múltiples usos cuenta con una tecnología moderna que incluye audio de extraordinaria calidad, pantallas de videos, luces, efectos especiales, aire acondicionado. Quizá en lo relativo al nivel de los deciveles de audio podría estar la única crítica, a veces se va por encima de lo soportable por un oído humano.

El cabaret Cubanacán, en tanto, resulta un sitio muy acogedor. Tiene igualmente un ágil servicio gastronómico que ahora complementa con una dulcería que ofrece desayunos y un elenco de lujo en sus noches de bohemia. (Lea más)

Rincón del Chocolate



Queda en el Boulevard de Santa Clara, frente al desaparecido cine Cubanacán. Pertence a la Casa del Gobernador, pero es un verdadero paraíso para los amantes del fruto del cacao, pues se puede consumir el chocolate en variadas versiones, desde un suero, como helado, panetela, e incluso mezclado con algo más fuerte, a manera de coctel. Hubo recientemente en la carta un café martini, que era bastante solicitado. También deleitan el palador con sandwishes cubanos, así como dulces y cakes elaborados allí mimo, que "vuelan" a las pocas horas de puestos a la venta. No olvidar los flancitos, un atractivo de la casa que complacen al más exigente de los comensales. Siempre está lleno, con personas esperando en la puerta. Por cierto, quizá se pudiera pensar en unos bancos u otro tipo de asientos que hagan más llevadera la espera, pues hay familias que no advierten el paso del tiempo mientras consumen un soldado de chocolate seguido de otras golosinas. Un portal web extranjero lo valora así: "El Rincón del Chocolate es un café con aire acondicionado (algo no muy común en Cuba) donde sirven ricos cafés de Máquina con una variedad de tartas, dulces y bombones que no habíamos visto hasta la fecha." (Lea más)

Portales del Hotel Central





Hotel Central. Foto: Netssa

Actualmente, muchos extranjeros llegados de numerosas partes del orbe desayunan, meriendan o ingieren un refrigerio. También se aprecian numerosos santaclareños que se aventuran y se dan el gusto de tomarse allí una cerveza fría o una piña colada, a pesar del precio diferenciado por la categoría del lugar.

Otras personas prefieren su delicioso café endulzado con miel de abejas, o ese cortadito insuperable, acompañado de unas rosquitas almibaradas y luego roceadas con azúcar. En las mañanas, cuando comienza el desfile de sandwishes y zumos, se ve a simple vista que tienen "muy buena pinta" y de sabor deben estar mucho mejor. (Lea más)

Centro recreativo «Los Pinos», en la Carretera Central (Banda Placetas)





La instalación de la Empresa Provincial de Alojamiento y Gastronomía exhibe un alto confort para el disfrute de la familia santaclareña. (Fotos: Carolina Vilches Monzón).

El inmueble que en otro momento perteneció a Azcuba —ahora en manos de la Empresa Provincial de Alojamiento y Gastronomía— ha tenido una gran aceptación entre los pilongos. Ya se reanimaron y podemos disfrutar de las piscinas para niños y adultos, así como el área del Bar Cafetería que ofrece servicios de coctelería, variados platos, y una parrillada para el expendio de pollo frito, cerdo asado y ahumados, a diferentes precios.

Cuenta, además, con 12 sombrillas en el área de baño, taquillas, y tres parqueos interiores para el aparcamiento de automóviles. Allí se transmitió hace pocos días del programa Todo Mezclado de la emisora Estereocentro de Santa Clara, y cuentan sus locutores que es un lugar encantador para disfrutar los domingos en familia. (Lea más)

Cubo de Luz, de ARTEX





Foto: Julio César Cárdenas

Es sobre todo un lugar para visitar de noche, cuando se puede disfrutar de su aire acondicionado. Tiene la garantía de los servicios de ARTEX, música en vivo con intérpretes locales de la mejor calidad; hasta hace poco contaba con una peña especializada dedicada al béisbol, y cuenta con una barra de bebidas donde se puede tomar uno de los mejores "jaiboles" de limón, preparados por el cantinero Ale.

Restaurante Vista Hermosa





Foto: Carolina Vilches

Cuentan quienes le han visitado que se come muy bien, con precios asequibles y un servicio de calidad. Tiene aire acondicionado y es un centro de referencia de la gastronomía local. Hace poco se vio en el programa de Misladys Zamora, en TeleCubanacán, Otra vez en casa, un bistec sosaca de campeonato, que forma parte de la carta habitual del restaurante.

Y según ha declarado Flora Díaz López, segunda administradora de la instalación: “Aquí los precios de los platos principales oscilan entre los 16 y 20 pesos, los que en el caso de los arroces resultan mucho más baratos”, asegura la directiva, quien añade, que debido a esa razón y por la atención brindada, por allí pasan a diario más de 200 personas para almorzar o comer. (Lea más)

(***) Podría haber otros lugares, incluso sitios históricos y patrimoniales, pero estos son los diez que al redactor le place recomendar./ (Con información y fotos de CMHW, Vanguardia, Granma y Trabajadores)