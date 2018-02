Concluye duodécima Comprobación al control interno en Villa Clara

La XII comprobación nacional al control interno, desarrollada desde el primero de noviembre al 12 de diciembre del pasado año, tuvo como objetivo general evaluar el cumplimiento de las normas y procedimientos que regulan el control administrativo y contable, el tratamiento y gestión de los inventarios, en particular los de lento movimiento y ociosos.



Así lo ratificó Gladys Bejerano Portela, vicepresidenta del Consejo de Estado y Contralora General de la República, durante el resumen del ejercicio en Villa Clara, quien destacó que aún cuando en sentido general se aprecia progreso en esa dirección de control se detectan deficiencias que muestran cómo no todos los organismos avanzan con igual ritmo.



Una vez más se refirió a la impostergable necesidad de profundizar en la labor preventiva y en las causas que sirven de caldo de cultivo a hechos delictivos, de corrupción o de cualquier tipo de actitud que afecte el desarrollo del país.



Dentro del programa en la provincia, se realizaron 29 inspecciones de la Contraloría y una comprobación especial y fueron aplicados otros complementarios relacionados con el proceso de contratación económica, el estado de las cuentas por cobrar y pagar, el control del combustible, pagos a privados, efectivo en caja y banco, proceso inversionista y proceso de entrega y recepción del cargo, según dio a conocer tras la lectura del informe Dolores Pedraza Valle, Contralora Provincial.



En dicho ejercicio participaron 283 personas entre contralores, auditores, expertos y estudiantes de las carreras de economía, contabilidad y finanzas, derecho e industrial.



Fueron detectadas 660 deficiencias y entre las causas y condiciones que propiciaron las fallas figuran el actuar negligente de directivos con acciones violatorias de la disciplina por parte de los infractores y presuntos hechos delictivos y de corrupción.



Se suma a esa nómina de errores descontrol contable, la falta de supervisión por los jefes de organismos inmediatos superiores, la insuficiente gestión para le venta de inventarios de lento movimiento y ociosos, incomprensión de algunos de la importancia del control contable administrativo y la prevención de los riesgos.



También estuvieron presentes fisuras en los sistemas de control interno e inobservancia de las legislaciones vigentes y superficialidad en la aplicación de la guía de autocontrol, faltas en los contenidos de los contratos y su soporte legal, entre otras.



Gladys Bejerano precisó que, un buen sistema de control es la mejor vacuna contra el delito, la ilegalidad y la corrupción. Sin orden, disciplina y exigencia una entidad no puede ser eficiente, para lo cual puede lograr si dispone de un reglamento de control interno. No se puede admitir mentiras ni fraude.



Varias entidades con resultados positivos y negativos compartieron con los presentes sus experiencias, sin pasar por alto aquellos problemas en los que aún deben trabajar.



El encuentro reconoció también el quehacer de colaboradores y auditores destacados durante el Control.



Julio Lima Corzo y Alberto López Díaz, máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia presidieron la plenaria, junto a directivos del MININT y la ANEC además de otros invitados.