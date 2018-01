Dedicarán a la independencia de Puerto Rico Modelo de Naciones Unidas en Cuba

Una de las novedades de este modelo con respecto a ediciones anteriores es la inclusión, por primera vez, de la Unesco a través del tema Educación Mediática Internacional e Informatización.



Al respecto, Alejandro Imeno Guirola, estudiante de 3er año de Lengua Inglesa y Coordinador Académico del evento explicó que: “el comité organizador tuvo contacto con un representante de dicha organización en Cuba y se llegó al consenso de incluir una comisión sobre la Educación Mediática e Informatización de la sociedad por su gran importancia para el país y la región latinoamericana”.



“Hemos intercambiado también con especialistas de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y uno de los estudiantes delegados realizará una intervención con la postura de dicha organización respecto a la participación real de la sociedad de los países de la región en los escenarios mediáticos”, comentó Imeno Guirola.



Además de Orbis, en Cuba existen varios modelos de Naciones Unidas como ONUPinar en la Universidad de Pinar del Río, ONUCaribe en la Universidad de Oriente, Ágora en el Instituto de Relaciones Internacionales, Puente en la Universidad de Matanzas, Carapachibey en la Isla de la Juventud, y Havmun en la Universidad de La Habana, el más antiguo de todos los modelos cubanos.

Pero, ¿qué es un modelo de Naciones Unidas?



Se trata de estudiantes que devienen delegados de países de todo el planeta, se visten como tal e incluso se creen el personaje hasta el punto de sentirse parte de cada uno de los lugares que les toca representar.



En el año 1948 la Universidad de Harvard empezó a implementar la metodología del Modelo de Naciones Unidas y en la actualidad estos se realizan en más de 90 estados diferentes en todos los idiomas.



Precisamente Orbis fue el primer modelo de Cuba invitado a participar en el Modelo de Harvard en el 2017, con una representación de tres estudiantes recién graduados de Licenciatura en Derecho.



El lienciado Gustavo Hernández Arteaga, fue uno de esos jóvenes que viajó a la prestigiosa universidad norteamericana. Él afirma no poder separar a Orbis de su formación profesional.



“Es la pasión con la inteligencia. Orbis, en primer lugar, ha potenciado la oralidad forense. En segundo lugar, ha desarrollado en los estudiantes las habilidades como investigador: para poder ahondar en cualquier tema jurídico, tienen que esforzare por buscar todo lo concerniente a cada uno de estos asuntos y Orbis, por ser un modelo científico e investigativo, nos aporta en cuanto a ese aspecto”.

UCLV alza su voz



El apoyo de cada centro de Educación Superior resulta vital para el funcionamiento de un modelo de Naciones Unidas, claro, esto sin restarles protagonismo ni autonomía a los estudiantes, quienes son los verdaderos artífices del evento.



La Doctora en Ciencias Yadira García Rodríguez, quien se desempeñó por varios años como decana de la Facultad de Ciencias Sociales en la UCLV, ratifica esta afirmación: “Orbis es un evento estudiantil que tiene una tradición en nuestra universidad. Nació del interés de los propios estudiantes para profundizar en el estudio de las relaciones internacionales, de cómo se inserta Cuba en determinadas organizaciones, fundamentalmente en la ONU”.



“Resulta un gran reto desde el punto de vista de la inserción de los participantes en el evento, porque no solo son estudiantes de las carreras de Derecho, sino que participan alumnos en los que su formación no se inserta en el área de las Ciencias Sociales”.



Laura Trujillo Clavijo, estudiante de quinto año de Licenciatura en Lengua Inglesa, además de representar a Colombia — su tierra natal —, ha participado como diplomática de otros Estados durante cuatro años consecutivos desde que comenzó sus estudios en la Marta Abreu. “Me parece muy importante porque uno ve diferentes perspectivas de lo que está pasando en el mundo actualmente”, resaltó.



Este modelo, aparte de desarrollar habilidades de expresión oral, brindar conocimiento sobre política internacional y contribuir a la pérdida del miedo escénico, contribuye al intercambio de experiencias entre todas las universidades del país. Así lo corrobora Claudia Ortega Valido, estudiante de Periodismo de la Universidad de Matanzas, quien afirma además que: “la UCLV me parece muy acogedora, con unas áreas verdes enormes. Espero regresar a Orbis en próximas ediciones”.



Y aunque a todos concierne la responsabilidad de llevar el modelo a feliz término, en la figura del Secretario General del Modelo recae un gran compromiso. En la Universidad Central este rol lo desempeña el estudiante de cuarto año de Derecho Jorge Eliecer Sanabria Vivas, quien se ha destacado por el sentido de pertenencia tanto con la institución como al propio modelo y ha logrado mantener una relación casi armónica entre ambas partes.



“Nosotros asumimos el nombre de Orbis, mundo en latín, con el objetivo de expresar nuestra intención de darle una mirada juvenil al acontecer político internacional desde la universidad. Representamos a la Organización de Las Naciones Unidas, que es imperfecta pero perfectible según nuestras consideraciones y tratamos de abordar los temas que tienen mayor relevancia para darle nuestra posible solución”, comentó Sanabria.



Los Modelos de Naciones Unidas contribuyen a formar una cultura del debate que, desde la comunidad universitaria, se proyecta hacia toda la isla a través de la energía juvenil que caracteriza a los estudiantes de la enseñanza superior. Orbis, el de la Universidad Central de Las Villas volverá a alzar su voz en este febrero para reafirmar que un mundo mejor es posible.