Miguel Díaz-Canel: Hay continuidad, no hay ruptura (+Fotos y Video)

“Estoy contento, porque veo que hay continuidad, no hay ruptura. Contento de ver el desarrollo de muchas personas propuestas, algunas de ellas que he visto su formación y crecimiento desde niños, y también he visto la fortaleza del pueblo villaclareño, la fortaleza de la Asamblea Municipal, y todo lo que Villa Clara hace por este país”.

Así expresó en declaraciones a la prensa el diputado Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, quien asistió en Santa Clara a la sesión extraordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular, en la cual los más de 170 delegados que la conforman aprobaron las candidaturas por la capital provincial de Villa Clara a diputados al Parlamento cubano y delegados a la Asamblea Provincial del Poder Popular.



Caracterizado por un amplio sentido de democracia, transparencia y sinceridad, todos los propuestos por la Comisión de candidatura fueron aprobados unánimemente, en un voto por la unidad, la confianza y la continuidad de la revolución.



Díaz Canel dijo que muchos sentimientos le llegaron en este día, “porque independientemente de las grandezas cotidianas del pueblo y su Revolución, hay una expresión de lo real maravilloso de este país, que es tan cotidiano, que a veces no nos detenemos a ver esa maravilla que día a día se escribe en la isla”, expresó.



Más adelante puntualizó: “En cada momento de esta Asamblea había un mensaje, un simbolismo, un significado y un sentido, por eso ratifico que nuestro proceso es el más democrático del mundo. Los nominados para la Asamblea Provincial o al Parlamento cubano son gente que camina por las calles de Santa Clara, los hemos visto crecer, son hijos de nuestros compañeros con una vida cívica. Llegaron a ser propuestos por virtudes, no los ha postulado ningún Partido, llegan sin campaña de comunicación, sin propaganda, todos en igualdad de condiciones, expuestos a que la gente opine y diga sus criterios sobre ellos”, acotó.

La reunión se realizó en el centenario Teatro La Caridad, en el centro histórico de la ciudad de Santa Clara, sitio de innumerables encuentros y momentos especiales de este territorio.

Las biografías de 12 diputados y 25 delegados aprobados por la Asamblea Municipal de Santa Clara están avaladas por los valores de las personas que integran esta candidatura, cuya cantera nació a partir de las propuestas de los Plenos de las organizaciones de masas, teniendo en cuenta las virtudes y cualidades de estos cubanos y cubanas, entre los cuales un 50 por ciento son delegados a la Asamblea Municipal, además de incluir a personalidades de diversos sectores, trabajadores destacados, amas de casa, campesinos, dirigentes y miembros de las instituciones armadas.



Tania Valdés Ramírez, Presidenta de la Comisión Electoral Municipal en Santa Clara, explicó que estos candidatos son genuinos representantes del pueblo, y del abanico que compone la sociedad cubana, principalmente se caracteriza por la gran cantidad de jóvenes; en clara alusión a la continuidad de la Revolución y de nuestro sistema socialista, mientras que el 76 por ciento son mujeres y el 32 por ciento son negros y mestizos.

Todos llevarán sus voces a las estructuras de gobierno con las inquietudes, aspiraciones, sueños y voluntad de nuestro pueblo de continuar adelante.



Durante la sesión, la Presidenta del Gobierno en Santa Clara, Yaritza Moya Caballero, transmitió una felicitación a los nominados, y significó la alta responsabilidad que entraña representar al pueblo en las estructuras de Gobierno, y recalcó la idea martiana de que gobernar es servir a los conciudadanos.

Los delegados en sus intervenciones, significaron que en esta etapa trascendental de nuestro país, las personas propuestas asumen un alto compromiso, y explicaron que la votación por todos ellos, teniendo en cuenta sus altas condiciones y méritos, es otra prueba de unidad.



A propósito, en sus palabras a la prensa, Díaz Canel reafirmó que hay muchos valores entre los propuestos, pues “hay personas que han dedicado su vida a la Revolución, esos delegados que llevan muchos años en esta función, también otros santaclareños que han asumido durante años múltiples responsabilidades, además, los jóvenes que ya tienen su historia, no son jóvenes inventados, son los que van a movilizaciones, o estudian en la Universidad, o disfrutan en el Parque, o se suman a todas las tareas económicas, políticas y sociales del territorio”, manifestó.



El Primer Vicepresidente Cubano consideró que “es una composición casi perfecta de hombres y mujeres, de todas las generaciones, mujeres, negros, blancos y mulatos, jóvenes y otros de más edad. Es una expresión de unidad. Cualquiera de los nominados representa al colectivo al cual pertenece, no está a título personal, sino que es símbolo de su sector, de su esfera de trabajo o estudio, y uno está convencido de que, de esa manera, se honra a Santa Clara, a Villa Clara, a Cuba y a la Revolución”, recalcó.



Muy emocionado dijo: “Aquí ha estado Fidel, Raúl, el compromiso con la generación histórica de la Revolución. Quiero felicitar a los nominados en Santa Clara, en esta provincia y en toda Cuba. Ahora lo más importante es lo que vamos a hacer en el futuro, cómo desarrollar el país en condiciones tan adversas, cómo consolidar la Revolución, perfeccionando nuestro proceso; y sentir mucho el peso del encargo que ha dado el pueblo, la alta responsabilidad que se asume. En próximos días comienzan los recorridos de los propuestos, en el afán de seguir perfeccionando los vínculos con el pueblo. Estoy muy contento, porque hay continuidad y no ruptura, y es una prueba de la fortaleza y la unidad”, reafirmó.



El próximo 11 de marzo ese mismo pueblo en otro ejercicio de democracia asistirá a las urnas a votar por estas cubanas y cubanos que son sin dudas, lo mejor de lo mejor de un país que continúa escribiendo su propia historia.