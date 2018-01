Unidad significa victoria

La historia de Cuba prueba sin una sola excepción que solo la unidad hace posible la victoria. No fueron las armas de los colonialistas españoles las que llevaron al pacto del Zanjón que significó la derrota transitoria en la “Guerra Grande”, sino la división entre las fuerzas mambisas que terminó fomentando el desaliento hasta la firma de aquella paz sin independencia, cuando la Protesta encabezada por Antonio Maceo en Baraguá salvó el honor de las fuerzas insurrectas después de tanta sangre derramada.



Por eso Martí creó un Partido único, el Revolucionario Cubano, para unir “pinos nuevos y viejos” en la nueva contienda necesaria y alcanzar el triunfo, pospuesto únicamente por la intervención de tropas yanquis cuando ya la victoria de las armas revolucionarias era cuestión de tiempo.



Fue la división de las fuerzas revolucionarias la que motivó que naciera una república enclenque en 1902 con un presidente que tenía mejores oídos para las indicaciones de Washington que para escuchar el clamor de sus compañeros de armas. Fue la unidad transitoria la que hizo posible el derrocamiento del dictador Gerardo Machado y de nuevo la división la que provocó que se “fuera a bolina” la revolución del 30.



Alcanzar la unidad del pueblo fue la gran meta de Fidel desde el inicio de su lucha en la Universidad de La Habana. No era tarea fácil en un país donde la oligarquía gobernante durante más de medio siglo trabajó siempre para mantenernos divididos. Fue después de la derrota de la Huelga del 9 de abril, cuando en la reunión de Altos de Mompié quedó sellada para siempre la unidad en torno al programa liberador del Comandante en Jefe de la Revolución Cubana. Solo la unión indisoluble del pueblo con su Ejército Rebelde hizo posible el triunfo ante la brutal dictadura de Fulgencio Batista.



Con la unidad como premisa suprema hemos logrado enfrentar y vencer por casi sesenta años todas las agresiones de la más poderosa potencia que ha existido jamás. Solo un país unido pudo mantener las banderas del socialismo cuando fueron arriadas en el mundo. Es el gran mérito histórico de Fidel, quien nos inculcó la necesidad de la unidad para poder vencer en todas las batallas.



Ahora, cuando no contamos con su presencia física, a las nuevas generaciones corresponde vigilar la unidad como a la niña de nuestros ojos en las nuevas circunstancias. Jamás regresaremos al pasado ni permitiremos la fragmentación del país en mil pedazos para debilitarnos en beneficio del enemigo histórico de la Patria: el imperialismo yanqui. Solo la unidad de todo el pueblo en torno al legado de Fidel nos garantiza que Cuba siga siendo, libre, independiente, soberana y socialista. La división nos lanzaría de nuevo hacia el oprobioso pasado. Unidad significa Victoria .