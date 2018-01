Finca La Luisa: Joya de dos hermanos en Santo Domingo

Jorge Luis Vázquez Bauta (JLVB)- Nos hemos dedicado a la siembra de frutales intercalando hortalizas, viandas, granos y demás. Y hemos trabajado para lograr los resultados que hemos alcanzado.



Periodista (P):-¿Qué área tienen hoy?



JLVB -Cuarenta hectáreas



P-Pero lo que más ha avanzado aquí es el pensamiento, ustedes no son campesinos tradicionales, han batallado para obtener altos rendimientos. ¿Cómo lo han logrado?



JLVB- Con el esfuerzo diario y pensando siempre en producir más para el pueblo.



P- Y en aplicar ciencia y técnica, porque ustedes son hasta campesinos agroecológicos.



JLVB- Nunca de espaldas al desarrollo, siempre a favor y aprendiendo y tratando de enseñar a la vez los conocimientos que ya uno tiene, trasmitírselos a los que vienen detrás y seguir desarrollándonos y trabajando más.

De la Finca La Luisa salieron el pasado año más de 5 mil quintales de mango y centenares de quintales de maíz y frijoles, además de otros frutales como mamey, aguacate, guayaba y Fruta Bomba.



JLVB- Este frijol está intercalado entre el mamey, el aguacate y el mango, que no están en producción, por eso pueden compartir las horas luz y pueden convivir juntos aquí.



P- ¿Cuántos quintales pronosticas aquí?



JLVB : Cien quintales de frijoles



P-¿Cuántas horas trabajan ustedes después de Irma?



JLVB- Si la contabilizas coges miedo



P- ¿Y no cogiste miedo cuando viste en el piso todo ese aguacate que ya estaba en producción?



JLVB- No, pensé que todos los años no pasa un ciclón y que entonces hay que trabajar y prepararse para los años que no haya ciclón lograr una buena producción.



P- Hay productores que cuando pasa un huracán se demoran mucho tiempo en recuperarse. Ustedes prácticamente con el primero oreo ya estaban sembrando.



JLVB- Tienes que amanecer recuperándote porque entonces si te demoras entonces tienes dos ciclones, el que te dañó y tu que te convertiste en un ciclón negativo. Tienes que ser positivo, al otro día del ciclón irle arriba a la finca a comértela.



Osiris Vázquez Bauta (OVB) no se pierde un instante del hablar elocuente de su hermano Jorge Luis.



OVB- Soy mejor trabajando que hablando, esa tarea se la dejo a mi hermano. Pero los dos trabajamos mucho, juntos, día a día, de sol a sol.



La sonrisa fraterna de Jorge Luis prueba el cariño que siente por su hermano.



JLVB- Estoy estudiando todavía y creo que me voy a morir estudiando porque hay que aprender. Soy técnico medio en agronomía y nuestros resultados se deben a que aplicamos ciencia y técnica. Como te dije ahorita en contra del desarrollo no puedes ir porque esto cada día va avanzando y se van descubriendo mecanismos mejores para producir más y ser más eficientes.



P- No solo ustedes trabajan en la finca, tienen un colectivo que imagino que trabajan con similar espíritu.



JLVB- Si claro, somos una familia, los que trabajan con nosotros son nuestros amigos y a todos les duele como a nosotros que somos los dueños.



P- ¿Y tus hijos?



JLVB- Mi hijo está estudiando en segundo año de agronomía en la universidad, el de mi hermano tiene 14 años y la chiquitita en preescolar.

Se puede concordar con Osiris en que puede ser mejor trabajando pero sus palabras también brotan con fluidez de su noble alma campesina.



OVB- Eso es un orgullo para uno mismo y para quienes nos rodean, el ejemplo que uno pueda darle a todos los que trabajan con nosotros, es imposible decir lo que uno siente cuando es útil, servicial.



P-Esta finca da mucho dinero, sin embargo no veo ninguna manifestación de egoísmo o vanidad en ustedes.



OVB-Nos hemos criado en ese sistema, desde mi abuelo, mi papá, que nos indicaron el camino a seguir, de ser honesto, capaces de resolver cualquier tipo de problema.



P- Me han dicho que esa máquina que tienen ustedes a cualquier hora puede llevar un enfermo al hospital.



OVB- Esa máquina está al servicio de todos aquí, de la comunidad, para lo que sea necesario.

Con Alejandro Vázquez, el retoño de Osiris de apenas 14 años, quien cursa el noveno grado, está asegurado el porvenir de la Finca La Luisa, junto a su primo hermano Luis Miguel, estudiante de agronomía en la Universidad Central de Las Villas, hijo de Jorge Luis.



AV- Es un orgullo ser hijo de Osiris y sobrino de Jorge, porque me han enseñado los valores y me han inculcado el amor al trabajo tratando de fomentarme los conocimientos sobre la tierra.



P- Todavía tú no sabes si vas a ser agrónomo o vas a ser médico, lo importante en la vida es ser útil.



AV- Si, ser útil para la sociedad, y el ejemplo a seguir nunca me ha faltado desde mi abuelo, el amor que debemos tener hacia lo que tenemos y hacia lo que podemos crear.



P- Y si un día tú y tu primo hermano Luis Miguel están al frente de la finca entonces la tarea será que esté mejor de lo que está hoy.



AV- Exacto. Tratar de cada día obtener una mayor producción para ayudar a nuestro estado, a nuestro país.



P- Oye Jorge, ¿Qué te queda a ti por decir después de escuchar a tu sobrino?



JLVB- No, ya el niño lo dijo todo, jeje, el futuro está asegurado en la finca La Luisa.