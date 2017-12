Nunca hemos necesitado más de los productores de papa

En segundo lugar porque la papa se cosecha en menos de tres meses, o sea es de ciclo más corto que el boniato, y en tercero, no es casualidad que se le nombre la reina de las viandas, si hay papa en el viandero, no hay miedo en la cocina.



Nuestra provincia se ha ganado el derecho a incrementar la siembra del tubérculo. Exactamente deben plantarse 412 hectáreas, cien más que en la campaña pasada cuando nuestros paperos se alzaron con los mejores rendimientos de la historia.



La siembra comenzó el pasado viernes por Quemado de Güines, un municipio que a pesar de su pobre experiencia en ese cultivo es a mi modo de ver, donde se trabaja mejor integralmente la agricultura en la provincia y por tanto, estoy convencido de que cumplirán con rigor la disciplina tecnológica que es la única vara mágica que posibilita lograr resultados.



Claro, no se le podrá pedir más a los quemadenses que lo que puede dar la papa de semilla nacional, con menos potencialidad productiva que la importada, pero serán ellos los encargados de entregar los primeros quintales a los villaclareños en los primeros días de marzo, que estaremos esperándolos con los brazos abiertos.



Afortunadamente, de las 412 hectáreas, solo 40 son de semilla nacional, que por mucho que se ha hablado del tema, no acaba de lograrse que crezca como la importada que cubrirá la mayor parte del área, o sea, 372 hectáreas.



Vuelvo a la disciplina tecnológica, porque de ella dependen los resultados que se cosechen, no hay otro secreto si el clima se comporta normal. Y eso quiere decir, preparar bien la tierra, subsolar el suelo, respetar con exactitud el marco de siembra, que no falle el riego ni una sola vez, que no ocurra el menor descuido en la atención fitosanitaria, que desde ahora se logre prever hasta el detalle la cosecha para que no se pierda un quintal después de producido.



Y no hace falta ni preguntar si la distribución será normada, cuando dejó tan buen sabor en el ambiente la decisión adoptada en la pasada cosecha. Claro que esa es la única fórmula en las condiciones de hoy para que todos comamos papa.