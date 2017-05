Roger Machado dirigirá el equipo Cuba a la liga Can-Am

Roger Machado dirigirá el equipo Cuba que asumirá su segunda incursión en la Liga Can-Am de Béisbol, del 9 al 29 del venidero mes de junio.La designación se oficializó este martes en el Salón Adolfo Luque del estadio Latinoamericano, donde también se anunciaron los 37 convocados a la preselección que se concentrará allí desde el 15 venidero.



En conferencia de prensa encabezada por el presidente de la Federación Cubana de Béisbol, Higinio Vélez, y el director nacional de béisbol Yovani Aragón, se precisó que la escuadra de la Isla disputará 21 partidos ante los seis seleccionados que conforman ese circuito independiente.



Se supo además que la relación de aspirantes a integrar el elenco incluye a cuatro receptores, nueve jugadores de cuadro, seis jardineros y 18 lanzadores.



Su promedio de edad es de 25,8 años, aunque una decena de los convocados tienen 30 o más, y sobresalen 10 concurrentes al IV Clásico Mundial.



Las provincias más representadas son Camagüey, Matanzas, Villa Clara y Ciego de Ávila, todas con cinco jugadores.



Aparecen además cuatro granmenses, tres pinareños, dos mayabequenses y santiagueros, y un exponente per cápita de Isla de la Juventud, Artemisa, La Habana, Las Tunas, Holguín y Guantánamo. Cienfuegos y Sancti Spíritus no tributaron.



En la preparación trabajarán un grupo amplio de entrenadores, entre los cuales figuran Rogelio García, Pedro Medina, Víctor Mesa, Eduardo Paret y Wilfredo Sánchez.



Los peloteros elegidos para el compromiso de la Can-Am también enfrentarán al elenco de Estados Unidos en el tradicional tope entre ambos países, previstos para el mes de julio en suelo norteño.



Estos son los preseleccionados:



Receptores (4): Yosvany Alarcón (LTU), Ariel Martínez (MTZ), Franklin Aballe (HOL) y Olber Peña (PRI).



Jugadores de cuadro (9): Guillermo Avilés (GRA), Yordanis Samón (MTZ), Juan Carlos Torriente (IND), Humberto Bravo (CMG), Raúl González (CAV), Dainer Gálvez (IJV), Yeniet Pérez (VCL), Jefferson Delgado (MTZ) y Yulián Milián Matos (GRA).



Jardineros (6): Víctor Víctor Mesa (MTZ), Yoelkis Céspedes (GRA), Norel González (VCL), Yoelkis Guibert (SCU), Denis Laza (MAY) y Eliecer Griñán (CAV).



Lanzadores (18): Yoanni Yera (MTZ), Ulfrido García (SCU), Alaín Sánchez (VCL), Vladimir Baños (PRI), José Ramón Rodríguez (CMG), Frank Luis Medina (PRI), Luis M. Castro (MAY), Yosbel José Zulueta (VCL), Dariel Góngora (CMG), Yousimar Cousín (CMG), Leomil González (CAV), Dayron Durán (LHA), Luis E. Castillo Muñoz (GTM), Yariel Rodríguez (CMG), Yasmany Hernández Rojas (VCL), César García Rondón (GRA), Dachel Duquesne Cantero (CAV) y Geonel Gutiérrez (ART).