Acea y Villa Clara dejan al campo a la Isla

Un oportuno hit del torpedero Roberto Acea trajo a dos compañeros para la goma y Villa Clara dejó al campo a la Isla de la Juventud, dos carreras por una, este martes en la serie nacional de béisbol sub 23 años.





Tras un duelo a ceros entre el visitante, Jonathan Carbó, y el local, Eduardo Rodríguez, los pineros se fueron arriba en la parte alta del noveno, cuando Humberto Soto se robó la tercera base y anotó por error en tiro del receptor Julio Miranda.



En su última oportunidad, los villaclareños no tardaron en responder ante el derrotado Carbó (1-3), pues Enmanuel González recibió boleto y Otoniel González se anotó hit en toque de bola, combinado con error en tiro del antesalista isleño.



En esta situación, con corredores en segunda y tercera, al primer lanzamiento, Acea pegó soberano batazo a lo profundo del jardín central, con el que quedaron sensacionalmente tendidos en el terreno los Piratas de Dioel Reyes.



Fue este otro gran encuentro decidido en el final y matizado por el magnífico trabajo de Eduardo Rodríguez, que se fue sin decisión, y de Carbó, que no mereció perder pues le pegaron solo seis indiscutible en toda la ruta, mas admitió la conexión decisiva en el adiós.



Rodríguez, por su parte, tuvo sin dudas su mejor actuación de la serie, ya que laboró durante ocho y dos tercios, en los que ponchó a ¡12 rivales!, con apenas dos boletos, uno de ellos intencional. Su relevo, Marlon Cabrera (1-2), sacó un out y se llevó el triunfo.



Con este, el balance de Villa Clara es de 12-8, y se abraza en el primer lugar de la zona occidental con Matanzas. Este jueves, a las tres de la tarde, Los Naranjas de Ariel Pestano reciben al peligroso elenco de Artemisa, para otra sub-serie de cuatro desafíos, uno de ellos en Caibarién.