Villa Clara sub 23 regresa con triunfo ante La Habana

Un excelente pitcheo de Javier Mirabal y par de jonrones fueron decisivos para que el Villa Clara de béisbol sub 23 regresara triunfal a la serie nacional de la categoría, al vencer este lunes a La Habana, 6 carreras por 3, en el estadio Santiago “Changa” Mederos.



Mirabal, ahora con 3-0, no admitió anotación alguna en seis y dos tercios de labor, en los que ponchó a cinco y solo dio dos bases por bolas, su gran problema como lanzador que esta vez no lo fue tanto, más el apoyo temprano de sus compañeros.



Otoniel González le pegó cuadrangular al abridor y derrotado, Dairon Durán, en el segundo inning, y Norel González repitió la medicina en el tercero ante Yandi Molina, pues Durán fue expulsado inmediatamente después del bambinazo de Otoniel, su segundo al igual que para Norel.



Con ventaja de 6-0 en la pizarra, los habaneros le marcaron una en el octavo a Lázaro Lorenzo y dos en el noveno a Eddy Díaz, pero vino Marlon Cabrera y sacó el último out, para de paso apuntarse su primer salvamento de la temporada.



Ahora el conjunto que dirige Ariel Pestano tiene balance actual de 7-6 junto a Matanzas y se mantienen en la parte alta de la tabla en la zona occidental, por detrás de Artemisa, 9-4, y de Pinar del Río, 8-5.



Este martes, a las dos de la tarde, vuelven a enfrentarse villaclareños y habaneros, en la capital, con transmisión televisiva.