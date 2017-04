La Serie Nacional de Béisbol regresa en agosto

Como sucedió en la pasada versión del clásico beisbolero cubano, la inauguración será en la sede del campeón, los Alazanes de Granma, aunque no se reeditará necesariamente la final contra los Tigres avileños. «Las primeras subseries dependerán de la organización del calendario», aseguró Aragón.



Sobre el torneo Sub-23, el titular de la Dirección Nacional reconoció que han existido múltiples deficiencias en el control de los lanzadores, el bateo de largo metraje y la defensa, sobre todo en los tiros a las bases.



«La defensa comenzó muy mal y todavía no se ha logrado una mejoría significativa, pero los cuerpos de dirección de todos los equipos están trabajando muy fuerte, porque un buen grupo de errores no tienen nada que ver con el estado de los terrenos, sino con deficiencias de nuestros peloteros.



«En cuanto a la ofensiva, se han incrementado los intentos de robo, aunque todavía sin la efectividad esperada. Igualmente, necesitamos que crezcan la cantidad de jonrones», precisó Aragón.



El otrora lanzador de los equipos espirituanos insistió en que uno de los mayores problemas del certamen es el control de los serpentineros, aspecto que afecta todos los niveles de nuestro béisbol. Sobre la duración de los choques, dijo que se encuentran en un promedio de tres horas, con algunos partidos más demorados producto de los propios boletos, los errores o los marcadores desproporcionados.



Aragón explicó que han existido retrasos en la entrega de spikes a los peloteros, situación que esperan resolver en las próximas semanas. Respecto a la uniformidad en la vestimenta de los árbitros, dijo que es injustificable cualquier tipo de dificultad, pues todos han recibido sus equipaciones completas.



En otros aspectos de interés, Aragón dijo que se han jugado en 26 municipios y el propósito es llegar a más de 80 en el Sub-23. Además, develó que alrededor del 15 de mayo debe comenzar a entrenar la preselección nacional de cara a su incursión en la Liga CanAm y el Tope con Estados Unidos.