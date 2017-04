Confirmado: Hánser García asistirá al circuito europeo Mare Nostrum

El comisionado nacional de la disciplina, Carlos Alberto Nodarse Álvarez, explicó que la presencia en el certamen europeo se planificó con el propósito de que García consiga allí las marcas de clasificación para el Campeonato Mundial de Hungría, previsto para septiembre venidero.



“Jamás expresamos que si el atleta no bajaba de los 50 segundos en los 100 metros libres sería excluido del Circuito Mare Nostrum”, señaló el directivo, antes de comentar otros detalles.



“Su entrenadora, Luisa María Mojarrieta, le había solicitado al atleta cumplir esa marca como parte de la preparación que llevan adelante, pero la decisión final de asistir o no al evento se tomaría luego, con todos los elementos sobre la mesa de análisis”, expresó Nodarse Álvarez.



“Concluida la Copa Marcelo Salado, la comisión técnica nacional evaluó los tiempos de Hánser y otras cuestiones técnico-tácticas, llegando a la conclusión de que era aconsejable ratificar su asistencia al Mare Nostrum”, sentenció el comisionado.



En cuanto a la polémica sobre las condiciones de la pileta principal del Complejo de Piscinas de la Ciudad Deportiva, de La Habana, Nodarse ponderó el notable mejoramiento del recinto, el cual recibió pintura general y reparaciones varias; fue higienizado y embellecido con diferentes acciones, sobre todo con la colocación de una gigantografía donde antaño se ubicaba la pizarra electrónica.



Reconoció que el uso de cloro granulado —único disponible en este momento por las dificultades que afronta el país con la variante líquida— afectó la visibilidad de los nadadores, pero negó que ello fuera la única causa para que Hánser no pudiera rebajar de los 50 segundos.



Destacó también los positivos resultados del certamen, en el cual se implantaron varias marcas de calidad, incluida como máxima expresión el récord nacional absoluto de Luis Vega en los 400 metros combinados (4:25.51 minutos), borrando el primado anterior de 4:26.86, fijado hace casi dos décadas.



Insistió en que la Copa Marcelo Salado recién despedida expresó la voluntad del INDER y su Comisión Nacional de Natación de elevar los resultados de este deporte en los ámbitos nacional e internacional, asunto en el que se trabaja con fuerza y espíritu renovador.



De esa labor —dijo— tendremos más evidencias en los meses venideros.