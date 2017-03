Santa Clara y Remedios, por título beisbolero

Los santaclareños eliminaron a Camajuaní en semifinales, mientras que los remedianos hicieron lo mismo con Encrucijada. La final se ha concebido para solo tres partidos, con el inicio fijado para hoy a la una de la tarde, en el vetusto estadio 26 de Julio.



Por su parte, el segundo choque se jugará este miércoles en el Heriberto Duquesne, de la llamada Octava Villa, y si hiciera falta el tercer encuentro para decidir al campeón, este se efectuaría el próximo viernes, de vuelta al terreno de los pilongos.



Les recuerdo que estos son los máximos ganadores de títulos en Villa Clara con 14, pero Remedios ha sido el claro dominador en los últimos años, así que el encontronazo está “servido”.



Lamentablemente, la comisión provincial del deporte decidió que los atletas menores de 23 años, integrantes de estas selecciones, no participen en la finalísima ya que la serie nacional de la categoría arranca el domingo dos de abril, en el Sandino.



Esta medida perjudica seriamente a ambas formaciones, pues los remedianos no podrán contar con su mejor lanzador, Yosver Zulueta, ni con sus dos mejores receptores.



Los santaclareños, en tanto, no podrán utilizar ni a su cátcher titular, Ariel Pestano hijo, ni a dos de sus relevistas de puntería: Eddy Díaz y Daniel Conde, una situación que empaña aún más la calidad de este certamen, ya de por sí bastante deteriorada.