Destacan la participación de cubanos en Maratón de la Esperanza (+Fotos)

Estoy muy emocionado al ver tantas personas reunidas aquí, he apreciado un gran entusiasmo, solidaridad y respeto por el ejemplo que nos dejó Terry Fox, declaró Parisot a la prensa.

Pienso que él estaría extremadamente contento al ver el compromiso que existe en la lucha contra el cáncer y eso es fantástico, aseguró.

No pude correr, pero para mí caminar hoy por las calles de La Habana, junto a niños y jóvenes en una fecha tan especial refleja que los cubanos y canadienses estamos unidos en esta noble causa, agregó.

Esa carrera se efectúa cada año en todos los municipios del país, con arrancada de forma simultánea a las 10 en punto de la mañana a través de la emisora Radio Reloj, en un evento que es participativo y no tiene premiaciones.

La sala polivalente Kid Chocolate fue el escenario de la salida y meta en esta capital, donde la juventud tuvo el mayor protagonismo con su energía y entusiasmo propios de la edad, aunque también estuvieron presentes adultos, ancianos y glorias deportivas.

En su vigésima edición, el Maratón de la Esperanza rindió tributo a la memoria de Terry Fox, quien realizó un gran sacrificio para recaudar fondos en busca de una cura contra esa enfermedad, que cegó su vida con apenas 22 años.

Fox sufrió la amputación de su pierna derecha seis pulgadas por encima de la rodilla, a los 18 años de edad, y con una prótesis corrió 42 kilómetros durante 143 jornadas consecutivas.

Su espíritu de nunca darse por vencido en la batalla contra ese mortal padecimiento, motiva a los cubanos a salir a las calles, ya sea para correr o caminar, como muestra de que mediante el ejercicio físico se puede combatir esa dolencia.