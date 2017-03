Cuba en el Clásico Mundial 2017: ¿Adiós a las armas?

¿Se debió escapar de pitcheos Vladimir Baños versus China?... ¿Era justo haber restringido los disparos de Vladimir García, pensando en esta importante cita?... ¿Cabía un sustituto para Carlos Benítez o Yurisbel Gracial –quien ha estado a gran altura- como tercero en el “line up”?



De momento, estas penurias se montaron en una pelota que salió del brazo de Jason Marquis (veterano de 37 años y 15 temporadas en MLB), hasta que fue devuelta por Alfredo Despaigne, en otro batazo soberanamente bestial. Por cierto, el estacazo que activó el pizarrón en el majestuoso Tokyo Dome, coloca al toletero cubano como líder (7) de todos los tiempos. (Que pena que no encontró a nadie en base; por segunda ocasión en tres cuadrangulares).



A ratos, parecían alejarse las angustias que nos empapaban camino a avanzar en el IV Clásico, al menos un poco más lejos de donde nos quedamos cuatro años antes.



En el segundo round, parecía tejerse la casta necesaria para bombardear a los israelíes: Boleto a Williams Saavedra y un infield hit de Yurisbel Gracial –entero y agresivo al bate- hacían temblar en la loma a Marquis. Pero, ¿habría decaído el avezado serpentinero? Parecía, pero no. Era de esperar, el toque se puso en el ambiente, pero Carlos Benítez –horriblemente al bate en nueve turnos- fue carnada del conservadurismo al extremo del toque de bola y… ¡se ponchó!



Al final, el inning terminaría con par de roletazos de Frank Camilo Morejón y Yoelkys Céspedes, incapaces de empujar las carreras al plato. La clara oportunidad perdida, esfumada estuvo pues, en adelante, Maquis dominó a siete en fila. Vino un hit, y eliminó a cuatro más, hasta que Roel Santos sonó otro imparable, y entonces Lavarnway se encargó de fusilarlo por la clásica milla, cogido robando.



El moreno cienfueguero, Noelvis Entenza, parecía estar en su noche de galas, y para ello contó con apoyo defensivo de altos quilates: Primer capítulo, Santos le degolló una línea a Nate Freiman. Y en el tercero, Gracial fildeó una conexión con etiqueta de Hit al left. No obstante, el peor enemigo de los lanzadores cubanos (el descontrol) hizo estancia en el cuarto, y lo arruinó todo. Base y doblete de Lavarnway dictó el abrazo y dijo adiós al no-hitter. Israel decidió el partido en la sexta entrada, y otra vez el relevo de Cuba pulverizaba todo equilibrio. Cepillazos de Zach Borenstein y Blake Gailen resolvieron la ventaja contra Yoanis Yera y José Ángel García.



A la altura del octavo, Cuba dejaba pasar la única brecha de su enemigo desde el segundo capítulo, cuando Saavedra fue limitado en roletazo a la antesala. A diferencia de su rival, Israel demostró, que tiene de todo para ofrecer en su juego de béisbol: Marcó un “squeeze play” suicida, una de las jugadas extintas a este nivel. Josh Zaid estaba lanzando cerca de las 95 millas y, con la pólvora cubana mojada, ya no había nada que hacer.







G: Zack Thornton (1-0)

P: Yoanis Yera (0-2)

S: Josh Zeid (1)

HR: Alfredo Despaigne (CUB) (3ro).



ESTADÍSTICAS Cuba



Bateando

HR: A Despaigne (3, 2nd inning off J Marquis 0 on, 0 Out)

RBI: A Despaigne (6)

Jugadores dejados en posición de anotar, con 2 outs: W Saavedra 2, Y Céspedes 2

Dejados en base EQUIPO: 7

BASERUNNING

CS: R Santos (1, 2da base by J Marquis/R Lavarnway)

Defensa

E: Y Gracial (3, ground ball)

DP: 1 (Y Manduley-W Saavedra).



ESTADÍSTICAS Israel



Bateando

2B: R Lavarnway (1, Y Entenza); B Gailen (1, Garcia)

RBI: R Lavarnway (4), Z Borenstein (2), B Gailen 2 (2)

S: B Gailen

2-out RBI: R Lavarnway, B Gailen

GIDP: S Burcham

Jugadores dejados en posición de anotar, con 2 outs: S Burcham 2, N Freiman 1, B Gailen 1



Dejados en base EQUIPO: 8

BASERUNNING

CS: T Krieger (1, 2da base by Y Yera/Y Alarcon).



Pitcheo Israel

HBP: A Despaigne (By J Marquis)

Bateadores enfrentados: J Marquis 22; Z Thornton 4; B Goldberg 4; J Zeid 5

Roletas-Elevados: J Marquis 7-5; Z Thornton 1-2; B Goldberg 0-1; J Zeid 2-0.



Pitcheo: Cuba

LG: Y Entenza

T Krieger (By L Moinelo)

Bateadores enfrentados: Y Entenza 16; Y Yera 7; Garcia 2; L Moinelo 10; Y Torres 1

Roletas-Elevados: Y Entenza 4-6; Y Yera 0-2; Garcia 0-1; L Moinelo 1-1; Y Torres 2-0.