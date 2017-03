Rumbo al Clásico Mundial de Béisbol: Corea y Holanda se disputan el poder

No hay otro equipo a derrotar en el Grupo A: Holanda. Principalmente, porque tienen a su cuadro interior de MLB a la orden del line up y, de forma consistente, cuenta con figuras que ya se han visto jugando juntos durante varios momentos. El otro favorito a clasificar es Corea, quien sería un fiel contendiente, aunque no cuenta con las figuras que más brillan en Grandes Ligas. Israel y Taipéi de China cierra el grupo.

¿Qué traerán los desafíos de la llave número uno? Analicemos a fondo…

HIGTHLIGTHS:





¿Quiénes pasarán a segunda ronda?: Holanda y Corea deberán ganarle el pulso a Taipéi de China e Israel. Este último, debutante en el torneo donde 18 equipos participaron en las primeras tres ediciones.



¿Quién dará la sorpresa?: Taipéi le ganó dos partidos de tres en juegos de topes a Cuba pero, aun así, no cuentan con todo el peso suficiente en su plantilla para salir como favoritos. Que pueden encarar a Corea y Holanda, sí, no cabe duda. Sobre todo si tenemos en cuenta de que, en un torneo corto, cualquiera puede resbalar. Por lo tanto, la sorpresa del Grupo será Holanda, que escalará más allá de la segunda ronda.



¿Dónde está el poder del Grupo A?: El poder del grupo no es realmente el pitcheo, sino la ofensiva y defensa, la cual se verá representada en Holanda por el torpedero de los Medias Rojas de Boston Xander Bogaerts y el intermedista de los Orioles de Baltimore Jonathan Schoop. Bogaerts, bateó para una interesante línea ofensiva: .294/.356/.446, remolcó 89 carreras y pegó 56 extra bases. Schoop, sonó 64 extra bases, de ellos 25 jonrones y su slugging fue de .456.







El cuadro de los tulipanes también tiene a Andrelton Simmons, campo corto de los Angelinos de Anaheim, ganador de Guante de Platino con los Bravos de Atlanta.



A Jurickson Profar, otro joven pelotero con proyecciones en ascenso con los Rangers de Texas, y Didi Gregorius, torpedero de los Yankees de New York. Lo más impresionante de este grupo es la juventud –todos son menores de 27 años— y la manera en que cada uno de ellos ha mostrado su deseo por jugar con la camiseta nacional. El ascenso de estos virtuosos chicos con el bate y el guante se ha visto crecer de un Clásico Mundial a otro.



Aunque han sufrido las ausencias de sus principales representantes en el más alto nivel, Corea también propone algunas cartas ofensivas de lujo y un par veteranos que podrían hacer historia con la camiseta nacional. Da-Ho Lee y Tae-Kyun Kim marcan el poder en el centro del line up, con su registro mancomunado de seis jonrones y 26 remolcadas en tres Clásicos Mundiales.





Aparte del poder, Kim es un bateador de buenos contactos y disciplina, según muestran sus numeritos en la KBO: lideró en boletos recibidos (102), y cerró segundo en bateo (.365), impulsadas (136) e imparables (193). Lee, que ha bateado 339 jonrones en todo su palmarés por Corea, Japón y Estados Unidos, viene de una campaña de 14 jonrones con los Marineros de Seattle y propone cargar con el poder del grupo. Hyng-Woo Choi es otra de las barajas interesantes de los asiáticos y no debe tomarse como desconocido.



Choi, de no conectar 31 jonrones y quedar séptimo hubiese ganado la triple corona, pues reinó en las remolcadas (144) y fue el campeón de bateo con promedio de .376. Seung Hwan Oh, que debutó con los Cardenales de San Luis en 2016, trabajó para finísima efectividad de 1.92 y logró tejer una tasa de ponches de 11.6 por cada nueve innings. Oh será la cara de la rotación, pero esta la comandarán los abridores zurdos Hyeon-Jong Yang (10-12, 3.68 con Kia Tigers) y Won-Jun Chang (15-6, 3.32 con Doosan).





Israel debutará en las ediciones del Clásico Mundial junto a Colombia, para así sumar ya 20 países que se han estrenado desde 2006. Pero las aspiraciones de los judíos no son muy amplias, aun cuando poseen una plantilla donde aparecen peloteros con algún que otro destaque en MLB, sobre todo un cuarteto de bateadores que pasaron por los Atléticos de Oakland: Ike Davis, Nate Freiman, Sam Fuld, y Ryan Lavarnway.





Scott Feldman (7-4, 3.97 con Toronto y Houston) y Craig Breslow (0-2, 4.50 con Marlins de Miami) sobresalen con la mayor experiencia en las Mayores.

¿Qué sucederá en el desenlace del Grupo A? Esperemos disfrutar de siete emotivos choques de béisbol.



