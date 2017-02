Adiós de pueblo para ciclista Yoanka González

Nacida en el municipio de Cifuentes, Yoanka constituye una de las máximas exponentes de la práctica de los pedales en la mayor de las Antillas, campeona Centroamericana y Panamericana.



En declaraciones a la prensa, la atleta, primera medalla olímpica en la historia del ciclismo cubano, la plata de Beijing 2008, expresó que la bicicleta llegó a ella casi de casualidad, como un destino que tenía reservado.



Siempre he estado muy contenta de darle esos logros a Villa Clara y a la Patria en general, agregó, cada vez que competí pensé en el pueblo, sabía que esos méritos no eran solo míos, sino de toda la gente que me ayudó a llegar hasta ellos.



El diploma al honor deportivo le fue entregado en ceremonia oficial a Yoanka, además de otros reconocimientos por parte de las principales organizaciones políticas y de masas en el territorio villaclareño.



Amante de los pedales y la adrenalina Yoanka recibió también, en una tarde de lluvia, a sus colegas que culminaron este 22 de febrero en Santa Clara la octava etapa del clásico del ciclismo cubano Guantánamo-Pinar del Río-La Habana.