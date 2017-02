El equipo Cuba a puertas abiertas

La selección cubana que se prepara para intervenir en el IV Clásico Mundial de Béisbol, abrió ayer las puertas de una de sus sesiones de entrenamiento, ocasión en la cual la prensa nacional y la extranjera acreditada en Cuba tuvieron acceso al terreno y a cada uno de los integrantes de la plantilla que dirige Carlos Martí.

Tokio será la primera parada de la Mayor de las Antillas en el exigente torneo, y en esa ciudad tendrá de rivales en la primera ronda a Japón, China y Australia. La fase da dos cupos a la siguiente, que se jugará en la misma urbe con los dos clasificados de la zona A, presumiblemente entre Sudcorea, Taipei de China y Holanda.

Posibilidades de la nómina antillana, jugadores ausentes, rotación de los abridores, las alineaciones, el tema de los peloteros cubanos que se desempeñan en las grandes ligas estadounidenses y las opiniones de los protagonistas, incluso un cambio de última hora en el equipo, abrieron un amplio abanico en el fluido intercambio en los predios del principal estadio del país, el Latinoamericano.

Carlos Martí dijo que el primer objetivo es rebasar la ronda inicial del certamen. Anunció que sus abridores serían Lázaro Blanco, Vladimir García y Vladimir Baños, aunque no aseguró quién sería el de la apertura en el juego del debut frente a Japón el 7 de marzo.

«Es muy temprano para eso. Hemos conocido que el elenco anfitrión podría alinear con una buena cantidad de zurdos y eso tal vez haría que nos inclinemos por un pitcher de esa mano». Aunque no lo afirmó, esa circunstancia lo llevaría a Yoannis Yera.

Precisamente es en el cuerpo de lanzadores donde se hizo la modificación. Según la Dirección Nacional de Béisbol, el derecho Freddy Asiel Álvarez ha presentado una dolencia en su codo de lanzar y será sustituido, con justeza, por Jonder Martínez.

Preguntado por la ausencia del jardinero guantanamero Julio Pablo Martínez, la polémica más acentuada tras la publicación de la escuadra cubana al torneo, contestó que él y Roel Santos tienen características muy similares, por lo cual la conclusión es que la presencia de uno excluye la del otro. Sin embargo, Yoelkis Céspedes y Víctor Víctor Mesa también poseen atributos muy parecidos y ambos están en la nómina.

«No creo que sean tan iguales, Víctor Víctor es un robador nato, corre muy bien las bases, tiene más fuerza y posibilidades al bate, discrimina muy bien los lanzamientos. A eso súmale su gran cobertura a la defensa. Céspedes es un jardinero derecho natural, de amplio espectro en esa zona, poseedor igual que Mesa de un potente brazo, por demás de mucha precisión. Es rápido, pero no con las mismas cualidades en el cajón de bateo», dijo Martí.

Abundó en que el colectivo técnico que dirige tiene disímiles variables de alineaciones, «puede estar Víctor Víctor en el central y no Roel o a la inversa, incluso, no estar ninguno de los dos, porque Despaigne y Cepeda están aptos para desempeñarse a la defensa».

Precisó que es el mismo caso de la receptoría. «Sabemos que Frank Camilo Morejón es nuestro mejor hombre, pero pudiera existir una variante con Yosvani Alarcón, depende de las demandas a enfrentar en el terreno de juego».

Argumentó que los peloteros que llevaban tiempo sin jugar como Frederich Cepeda y Alarcón se encuentran bien, ajustados a los rigores del entrenamiento y listos para cualquier encomienda.

Sobre las reglamentaciones del torneo, 65 lanzamientos para el abridor, un juego para desempate o la inclusión de la regla IBAF en caso de extrainning, entre otras, se le preguntó cómo inciden a favor o en contra del equipo que dirige. «Lo que es parejo para todo el mundo no le da ventaja a nadie», sentenció.

En torno a los peloteros cubanos que decidieron emigrar y hoy se desempeñan en las grandes ligas estadounidenses, Higinio Vélez, presidente de la Federación Cubana, respondió que el equipo anunciado es el que representará a la Mayor de las Antillas en el certamen. Las negociaciones con esa organización beisbolera están al margen de nuestra participación en el Clásico Mundial, dijo.

Sobre el tema el propio Cepeda opinó que Cuba tendría el mejor equipo a estas lides, pero añadió que esos peloteros tomaron la decisión personal de no continuar aquí. «No vería mal que aquellos jugaran con la camiseta cubana, como que los de aquí jueguen en aquel béisbol». Y apostilló: «yo estoy muy feliz y motivado de ser un miembro de la selección nacional de mi país».

¿Cuál es tu meta en el Clásico Mundial, eres el único que tendrías participación en todos estos certámenes?, inquirimos.

«Aportar a mi equipo, de nada valdría tener una actuación individual destacada si ella no se revierte en el triunfo del colectivo, de mis compañeros. Así que la meta de Cepeda es contribuir, con un jit, un boleto, un sacrificio o un jonrón».

Veo inspirado a este equipo, puede llegar hasta donde se lo proponga, afirmó Alfredo Despaigne. Foto: Roberto Morejón

Alfredo Despaigne es el hombre más mediático de este equipo y en consecuencia un enjambre de periodistas lo colmó tras el entrenamiento.

«Me siento bien, ahora tengo un poco de gripe, pero nada preocupante. Veo inspirado a este grupo, puede llegar hasta donde se lo proponga. Vamos con el mismo espíritu que dejamos ver en la Serie del Caribe. El Clásico Mundial es un torneo más fuerte, sin embargo, los muchachos han asumido el reto de competir de igual a igual, como lo hicieron en la justa caribeña, donde dejaron una grata impresión en los conocedores de este deporte. En cuanto a mí, no me inquieta si soy el designado o el jardinero izquierdo, la preparación ha estado encaminada a cubrir los dos roles».

Y si Despaigne es el más mediático, Carlos Benítez, que se estrena en las selecciones nacionales tras su decisivo aporte a Granma en el campeonato nacional y su paso por la Serie del Caribe, es también muy sugerente para los informadores.

«He esperado mucho este momento de vestir el uniforme de Cuba, es la máxima aspiración de un pelotero. Trabajé mucho por largos años para lograr este sueño. Aquí he recibido los consejos de Orestes Kindelán, lo cual es un privilegio porque era uno de mis ídolos cuando me inicié en la pelota. Ya estoy deseando ese primer juego, salir al terreno en defensa del equipo nacional. Me siento muy orgulloso de lo que vivo ahora mismo y haré todo por ser el mismo Benítez de Granma y de la Serie del Caribe».

Cuba partirá mañana hacia Sudcorea para enfrentar al plantel de esa nación, con el mismo objetivo llegará el día 24 a Taipei de China y a partir del primero chocaría en Japón con equipos de la liga de ese país, pues no está permitido celebrar partidos de preparación ante los conjuntos de un mismo grupo.