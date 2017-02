Lechada cubana a dos manos en Serie del Caribe

Baños lanzó el mejor juego de su vida en eventos internacionales y tomó las riendas durante ocho entradas y dos tercios, tiempo en el que apenas permitió seis imparables de sus rivales, propinó cinco ponches y solo otorgó dos boletos.



Su labor fue respaldada por el relevo de García, quien tuvo a su cargo el out número 27 del encuentro, tras fly de foul de Yordanis Linares.



De ese modo, Águilas de Mexicali perdieron su invicto en la lid, en tanto se mantiene un triple empate en la tabla de posiciones entre Cuba, México y Venezuela, todos con tres éxitos y un revés.



Las carreras de los alumnos de Carlos Martí sobrevinieron a la altura del quinto episodio, tres de ellas impulsadas por el toletero Alfredo Despaigne por intermedio de un vuelacercas con dos hombres en circulación.



El pinareño William Saavedra también pegó cuadrangular y permitió la del cierre, y arribó así a su segundo bambinazo en la cita mexicana.



Despaigne salió del slum luego de ocho turnos al bate sin conectar de hit; toda vez que la mayor de las Antillas acumula cuatro jonrones hasta la fecha, así como los locales y Puerto Rico.



No obstante, los Alazanes dejaron siete peloteros en las bases y perdieron claras oportunidades en el tercer inning, cuando el antesalista Yunior Paumier falló en el toque de bola con Yoelkis Céspedes y Roel Santos en las almohadillas y sin out en la pizarra.



En la quinta entrada igualmente fue errático en su meta de facilitar el avance de los corredores, pues forzó el out en tercera.