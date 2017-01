Granma pone a Ciego en el borde del precipicio

Ante su delirante afición de Bayamo, los Alazanes están a un paso de su primera corona en la historia y para ello contaron con un buen pitcheo del abridor y ganador, Lázaro Blanco, y un bambinazo con bases llenas de Guillermo Avilés, el punto culminante del quinteto de marcas en la entrada inicial.



El abridor y derrotado, Dachel Duquesne, duró lo que el merengue en la puerta del colegio, pues no sacó outs y se fue con cuatro rayas; su relevo, Raidel Martínez, no pudo evitar el cuadrangular de Avilés, que prácticamente decidió el encuentro a favor de los locales.



Martínez fue otro que terminó con cuatro “coces” de los caballos. Lázaro Blanco, ahora con 17-4 en la temporada 56, lanzó demasiado y así y todo se las arregló para trabajar cinco y un tercio de innings, en los que solo les permitió una carrera a los atribulados Tigres de Roger Machado.



Del resto del camino por los vencedores se encargaron Yanier González y Juan Ramón Olivera, muy cómodos con la ventaja que les habían dado sus compañeros, pues cuando González comenzó su faena ya el desafío estaba con pizarra de 9-1.



Este domingo, a las dos de la tarde, se efectuará el cuarto choque para el que se anuncia un duelo entre el visitante Erlis Casanova y Leandro Martínez, por los granmenses.



Si estos ganan se llevarán el título del torneo. Si vencen los Tigres habrá que jugar el lunes y estos contarán en el box con su as Vladimir García. No obstante, no recuerdo en Cuba un elenco que se haya repuesto de una desventaja de 0-3 en un playoff.



Por tanto, parece cosa de tiempo para que los granmenses se lleven “el gato al agua” y tratarán por todos los medios de terminar su coronación en los dos matches que les restan ante un público que nunca ha saboreado las mieles del triunfo en la pelota cubana.