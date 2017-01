«The Best» es Cristiano

No hubo margen a las casualidades, esas que no tiene mucha cabida en el fútbol. El delantero portugués Cristiano Ronaldo (CR7), ganó hoy el Premio «The Best» al mejor jugador en 2016, galardón que otorgó por primera vez la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).



Así, Ronaldo devino primer futbolista en recibir tal trofeo. Recuérdese que, de 1991 a 2010, llevó el nombre de FIFA World Player, y que luego, FIFA y la revista France Football se unieron desde 2010 hasta el 2016, para entregar un premio único denominado Balón de Oro, que también ganó CR7 el mes pasado.



El ariete luso cerró así una temporada pletórica de premios, toda vez que se adueñó por cuarta vez del Balón de Oro de la publicación gala y también de la distinción al mejor jugador en la temporada de la Unión de Federaciones de Fútbol Europeas (UEFA).



Igualmente, fue seleccionado para integrar el once ideal de la UEFA y del confeccionado por los jugadores de todo el mundo. Este año, Ronaldo conquistó los títulos de la Liga de Campeones, siendo el máximo goleador de la competición con 16 goles, la Supercopa de Europa y el Mundial de clubes con el Real Madrid, mientras que con la selección nacional de Portugal se alzó con la Eurocopa, tras la victoria en la final ante Francia, en París.



Para conquistar el Premio «The Best», Ronaldo superó en la votación al argentino Lionel Messi, del club Barcelona, y al francés Antoine Griezzman, del Atlético de Madrid, tal y como sucedió con el concurso por el Balón de Oro 2016.



Los ganadores de los premios The Best, se determinan mediante una votación combinada, en la que el 50% de la decisión se basa en los votos emitidos por los capitanes (25%) y los entrenadores (25%) de las selecciones nacionales de todo el planeta. El 50% restante se divide equitativamente entre una votación pública en la que participan los aficionados (25%), más las preferencias de un selecto grupo de periodistas especializados (25%) de todo el mundo.



Aquí les reporto la relación de galardonados en la Gala «The Best» de la FIFA 2016, que tuvo lugar este lunes en Los Estudios TPC (Technology and Production Center), de Zúrich.



Mejor Jugador FIFA: Cristiano Ronaldo (POR/Real Madrid).



Mejor Jugadora de la FIFA: Carli Lloyd (Estados Unidos)



Mejor Entrenador de la FIFA en el fútbol masculino: Claudio Ranieri (Italia/Leicester).



Mejor Entrenador/a de la FIFA en el fútbol femenino: Silvia Neid (Alemania).



Premio Puskas de la FIFA (mejor Gol del Año): Mohd Faiz bin Subri (Malasia).



Premio «Juego Limpio» de la FIFA: Atlético Nacional de Medellín (Colombia).



Premio a la Afición de la FIFA: Aficiones del Borussia Dortmund y del Liverpool.



Once Mundial de la FIFA:



Guardameta: Manuel Neuer (Alemania/Bayern Múnich).



Defensas: Dani Alvés (Brasil/Juventus Turín), Gerard Piqué (España/FC Barcelona), Sergio Ramos (España/Real Madrid), Marcelo (Brasil/Real Madrid).



Centrocampistas: Luca Modric (Croacia/Real Madrid), Andrés Iniesta (España/Barcelona), Toni Kroos (Alemania/Real Madrid).



Delanteros: Lionel Messi (Argentina/Barcelona), Luis Suárez (Uruguay/Atlético Madrid), Cristiano Ronaldo (Portugal/Real Madrid).



Premio Honorífico de la FIFA a la trayectoria profesional: Falcao (Brasil), fútbol sala.