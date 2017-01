Vladimir Hernández: «Saldremos con todo»

Hernández, dice que solo puede estar satisfecho y convencido de que el rival está preocupado. De Machado no se sabe, salió por la misma puerta que el lanzador Ariosky Hernández, tras el pelotazo a Michael González.



«Este es un equipo que no le dicen Azucareros de Villa Clara por gusto. Es un equipo donde los refuerzos que pedimos fueron para esto, para discutir el Campeonato. Este juego demuestra la garra de este equipo, que vino al «Sandino» con dos choques abajo y le hemos empatado la semifinal a Ciego. Vamos el lunes con Freddy Asiel. Aquí no interesa la parte individual de cada atleta sino la disposición de ellos en el terreno. El equipo está contento y alegre, y está para ganarle al campeón que es Ciego de Ávila.



«Aquí se vio en el terreno que ellos están preocupados por este equipo de Villa Clara. Ellos ya no están seguros de nada, mucho menos de que puedan llegar a la final. Freddy está para ganar el tercer juego, porque me dijo que hablara con el equipo, que si ganábamos los dos seguidos, él ganaba el tercero. Saldremos con todo. Va a abrir Freddy, y los relevos estarán entre Yaifredo Domínguez, Ronny Valdés y Yasmany Hernández Rojas». / Mayli Estévez.