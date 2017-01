Iguala Villa Clara con Ciego de Ávila semifinal beisbolera

En un partido, que en la primera mitad parecía de carreraje al explotar ambos abridores, sus relevos se comportaron a gran altura al no permitir más libertades a los rivales.



Los Naranjas abrieron el marcador en la tercera entrada con una carrera sucia por un hit, un toque de sacrificio y un error de la defensa.



El cuarto episodio también fue productivo para los Azucareros al marcar cuatro veces, tres de ellas a la cuenta del abridor Erly Casanova, perdedor del juego, que fue sustituido por Ariosky Hernández, quien permitió la otra anotación antes de ser expulsado luego de una advertencia del árbitro.



En este capítulo los villaclareños conectaron cinco indiscutibles y se robaron tres bases, mientras, los lanzadores avileños cometieron tres wild pitch y dieron un pelotazo.



La rebelión de los Tigres llegó en el quinto inning para anotar tres veces, lo cual provocó la salida de Yosvany Torres, con bases llenas y un solo out, escenario del que se hizo cargo Alberto Bisset, quien obligó a Osvaldo Vázquez a batear para doble play y así frenar una entrada que parecía ser más productiva.



Bisset solo permitió un hit en cinco inning y dos tercios y se apuntó la victoria a sus estadísticas.



Por los villaclareños Javier Fusté sobresalió al conectar dos hits, anotar una carrera e impulsar otra, y por los avileños, se destacó Julio Pablo Martínez al batear dos imparables con un remolque.



Este lunes el quinto desafío entre ambas nóminas tendrá en la lomita a los principales lanzadores, Vladimir García, por los actuales campeones, y Freddy Asiel Álvarez, por los Naranjas.



El otro desafío de la jornada, celebrado en el parque beisbolero Mártires de Barbados, de Bayamo, entre Matanzas y Granma, quedó sellado por lluvia favorable a los de casa 11 anotaciones por tres.



Anotación por entradas

Estadio: Augusto César Sandino



1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

VS: CAV 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 8 1

HC: VCL 0 0 1 4 0 0 0 0 - 5 9 1



Ganó: Alberto Bisset (R) (1-0)

Perdió: Erly Casanova (R) (2-6)